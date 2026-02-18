Флоренс Пью спровоцировала слухи о помовлке со звездой «Острых козырьков»

Голливудская актриса Флоренс Пью спровоцировала слухи о помолвке с возлюбленным, звездой «Острых козырьков» Финном Коулом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
30-летняя знаменитость на премьере фильма «Блеф», которая состоялась 17 февраля в Голливуде, продемонстрировала кольцо на безымянном пальце. Актриса позировала перед фотографами, не скрывая украшение. Артистка также надела черное макси-платье с узором и массивные серьги. Знаменитости сделали небрежную укладку с прядями у лица и макияж с черными стрелками и бордовой помадой.
Впервые слухи о романе звезд возникли в сентябре 2024-го, когда их заняли на шопинге в Лондоне. Хотя актриса и не назвала имя возлюбленного, она подтвердила, что состоит в отношениях во время фотосессии для обложки Vogue в октябре прошлого года.
Ранее Флоренс Пью рассказала, почему она больше публично не говорит об отношениях.