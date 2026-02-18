Приянка Чопра в платье с разрезом до бедра пришла на премьеру с мужем

Знаменитости появились на премьере фильма «Блеф», которая состоялась 17 февраля в Голливуде. Актриса выбрала для закрытого мероприятия коричневое платье с кожаным корсетом и юбкой с разрезом до бедра и шлейфом. Артистка добавила к образу босоножки на каблуках, кольца и ожерелье. Ей уложили волосы в локоны и сделали макияж с розовыми румянами и помадой. Ник Джонас предпочел брючный костюм с рубашкой, шерстяной пиджак и черные туфли.