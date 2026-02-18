Ричмонд
Приянка Чопра в платье с разрезом до бедра пришла на премьеру с мужем

Актриса вышла на публику с супругом Ником Джонасом

Актриса Приянка Чопра в платье с разрезом вышла в свет с мужем, певцом Ником Джонасом. Фотографии были опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Приянка Чопра и Ник Джонас
Приянка Чопра и Ник ДжонасИсточник: Legion-Media.ru

Знаменитости появились на премьере фильма «Блеф», которая состоялась 17 февраля в Голливуде. Актриса выбрала для закрытого мероприятия коричневое платье с кожаным корсетом и юбкой с разрезом до бедра и шлейфом. Артистка добавила к образу босоножки на каблуках, кольца и ожерелье. Ей уложили волосы в локоны и сделали макияж с розовыми румянами и помадой. Ник Джонас предпочел брючный костюм с рубашкой, шерстяной пиджак и черные туфли.

Ранее Приянка Чопра в прозрачном платье снялась для журнала.