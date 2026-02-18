Николая Ростова в предстоящей экранизации романа Льва Толстого «Война и мир» сыграет Александр Метелкин. Об этом сообщил режиссер проекта Сарик Андреасян, поделившись в личном блоге первыми фото актера в образе.
«Потрясающий герой в исполнении потрясающего артиста!», — прокомментировал постановщик.
33-летний Александр Метелкин известен по фильмам «Царевна-лягушка», «Летучий корабль» и «Колбаса». Его новый персонаж Николай Ростов – жизнерадостный и добрый юноша, которому в начале романа всего двадцать лет.
Ранее стало известно, что Анатоля Курагина в «Войне и мире» сыграет Матвей Лыков, а князем Болконским станет Станислав Бондаренко.
На экранах кинотеатров фильм «Война и мир» выйдет в феврале 2027-го года.