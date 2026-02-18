67-летняя Шэрон Стоун вышла в свет в блузе с глубоким декольте

67-летняя знаменитость стала гостьей премьеры фильма «Блеф», которая состоялась 17 февраля в Голливуде. Актриса появилась на мероприятии в коричневой блузе с глубоким декольте, черном брючном костюме и зеленых туфлях на каблуках. Артистка добавила к образу клатч и массивные блестящие серьги. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с розовыми румянами и помадой цвета фуксии.