67-летняя Шэрон Стоун вышла в свет в блузе с глубоким декольте

Голливудская актриса Шэрон Стоун продемонстрировала фигуру в блузе с глубоким декольте. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
67-летняя знаменитость стала гостьей премьеры фильма «Блеф», которая состоялась 17 февраля в Голливуде. Актриса появилась на мероприятии в коричневой блузе с глубоким декольте, черном брючном костюме и зеленых туфлях на каблуках. Артистка добавила к образу клатч и массивные блестящие серьги. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с розовыми румянами и помадой цвета фуксии.
Среди гостей мероприятия были Приянка Чопра и Ник Джонас, Флоренс Пью, Синтия Эриво и другие звезды.
Ранее Шэрон Стоун показала лицо без макияжа после перелета.