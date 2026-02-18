Производство не обошлось без происшествий. Самое громкое из них случилось с Джейкобом Элорди. Актер, параллельно снимавшийся во «Франкенштейне» Гильермо дель Торо, ежедневно носил сложный грим на руках и ногах. Чтобы тщательно отмывать пальцы после смен, он оставлял включенным паровой душ в своем жилье. Однажды вечером, войдя в кабинку, Элорди случайно прислонился спиной к раскаленной латунной ручке и получил ожог второй степени. На следующий день гримерам пришлось маскировать травму, а режиссер в шутку сравнила это происшествие с актерскими «подвигами» Дэниела Дэй-Льюиса, известного своим полным погружением в роли.