Эмиральд Феннел, известная по фильмам «Девушка, подающая надежды» и «Солтберн», представила собственное прочтение классического романа Эмили Бронте. Ее «Грозовой перевал» — не буквальная экранизация, а смелая интерпретация, в которой режиссер переосмыслила сюжет, убрала нескольких персонажей и сосредоточилась на всепоглощающей страсти Кэтрин и Хитклиффа. В статье расскажем, как снимали фильм «Грозовой перевал» — от подбора актеров до курьезных происшествий на площадке.
Особенности съемочного процесса
Работа над картиной велась в условиях жестких временных рамок и с использованием нестандартных решений — от декораций до подбора музыкального сопровождения. Команда постановщиков стремилась создать уникальную атмосферу, которая бы отражала внутреннее состояние героев, а не стремилась к исторической достоверности.
Режиссерский почерк Эмиральд Феннел
Феннел изначально не планировала делать точную адаптацию. В интервью она подчеркивала, что хотела создать «смелое и оригинальное воплощение» своих ощущений от романа. Поэтому из сценария исчезла целая сюжетная линия, связанная со вторым поколением, а также ряд второстепенных героев. Акцент сместился на психологическую и физическую связь Кэтрин и Хитклиффа. Режиссер признавалась, что пришлось принимать трудные решения, чтобы уложить насыщенный материал в формат полного метра, но это позволило сделать историю более сконцентрированной и чувственной.
Визуальный стиль и работа оператора
За визуальное решение отвечал оператор Линус Сандгрен, ранее работавший над «Ла-Ла Лендом» и «Вавилоном». Вместе с художником-постановщиком Сьюзи Дейвис и декоратором Шарлоттой Уоттс они создали мир, где интерьеры становятся продолжением душ персонажей. Например, комната Кэтрин в доме Линтонов отделана материалами, напоминающими кожу, — чтобы подчеркнуть ее внутреннюю борьбу. Декорации «Грозового перевала» намеренно мрачны и аскетичны, а мыза Скворцов (дом Линтонов) решена в гипертрофированном современном ключе с ярко-красными полами и сюрреалистичными деталями. Камера Сандгрена жадно вглядывается в фактуру кожи, ткани и пейзажей, превращая каждый кадр в высказывание о телесности и страсти.
Костюмы и эпоха
Художник по костюмам Жаклин Дюрран, чьи работы украшали «Анну Каренину», «Маленьких женщин» и «Барби», не стала воспроизводить моду конца XVIII века. Вместо этого она создала эклектичные наряды, смешивающие исторические силуэты с современными материалами — латексом, блестками, прозрачными тканями. Это решение вызвало волну критики со стороны пуристов, но Дюрран и Феннел сознательно шли на разрыв с традицией, чтобы подчеркнуть универсальность истории и ее связь с сегодняшним днем.
Саундтрек и музыка
Композитор Энтони Б. Уиллис, писавший музыку ко всем предыдущим фильмам Феннел, создал инструментальную основу, балансирующую между классикой и современностью. Но главной музыкальной сенсацией стал альбом Charli XCX, состоящий из 12 оригинальных песен, написанных специально для картины. Поп-звезда признавалась, что работа над «Грозовым перевалом» стала воплощением мечты — соединить личную лирику с драматургией одной из величайших историй любви.
Когда проходили съемки фильма «Грозовой перевал»
Производство ленты стартовало зимой 2025 года и полностью проходило в Лондоне и его окрестностях. Выбор времени года был неслучаен: создателям нужна была суровая, промозглая атмосфера, соответствующая духу северных пустошей Йоркшира. Съемочная группа работала в условиях короткого светового дня и постоянной влажности, что добавляло реализма кадрам, но создавало дополнительные трудности для актеров и техники. Съемки продлились несколько месяцев и завершились к весне 2025 года, после чего начался длительный этап постпродакшна.
Бюджет съемок фильма «Грозовой перевал»
Фильм стал одним из самых масштабных проектов в карьере Феннел: его бюджет достиг 80 млн долларов. Эти средства пошли на высококлассную съемочную группу, сложные декорации, костюмы ручной работы и постпродакшн. Интересно, что Warner Bros. пришлось выдержать конкуренцию с Netflix — стриминг-гигант предлагал за права на фильм 150 млн, но создатели выбрали классический кинотеатральный релиз, надеясь на окупаемость в прокате. На фоне смешанных отзывов критиков этот шаг выглядит рискованным, но создатели верят в зрительскую любовь.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Производство не обошлось без происшествий. Самое громкое из них случилось с Джейкобом Элорди. Актер, параллельно снимавшийся во «Франкенштейне» Гильермо дель Торо, ежедневно носил сложный грим на руках и ногах. Чтобы тщательно отмывать пальцы после смен, он оставлял включенным паровой душ в своем жилье. Однажды вечером, войдя в кабинку, Элорди случайно прислонился спиной к раскаленной латунной ручке и получил ожог второй степени. На следующий день гримерам пришлось маскировать травму, а режиссер в шутку сравнила это происшествие с актерскими «подвигами» Дэниела Дэй-Льюиса, известного своим полным погружением в роли.
Другой сложностью стал эмоциональный фон съемок. Элорди признавался, что зимний Лондон с его постоянной темнотой и холодом вызвал у него депрессивное состояние — резкий контраст с летними съемками «Солтберна». Тем не менее это помогло ему глубже прочувствовать мрачность и отчужденность Хитклиффа.
Марго Робби испытывала трудности с поиском образа Кэтрин. При тщательной подготовке она никак не могла почувствовать героиню — этот творческий ступор, по ее словам, был необычным и пугающим. Но поддержка партнера и режиссера помогла актрисе справиться с задачей.
Кто сыграл в фильме «Грозовой перевал»
Кастинг картины с самого начала вызывал жаркие споры в сети, но создатели остались верны своему выбору. В фильме заняты как звезды первой величины, так и молодые исполнители.
Марго Робби (Кэтрин Эрншо) — трехкратная номинантка на «Оскар», продюсер фильма через свою компанию LuckyChap Entertainment. Актриса признавалась, что роль стала для одной из самых сложных из-за необходимости передать внутреннюю силу и уязвимость героини, балансирующей между долгом и страстью.
Джейкоб Элорди (Хитклифф) — восходящая звезда, номинированный на «Оскар» за «Франкенштейна». Для него это уже второе сотрудничество с Феннел после «Солтберна». Элорди привнес в образ физическую мощь и мрачную притягательность, хотя критики разошлись в оценке его трактовки.
Хонг Чау (Нелли, экономка) — номинантка на «Оскар» за фильм «Кит». Ее Нелли становится не просто рассказчицей, но и эмоциональным якорем истории.
Шазад Латиф (Эдгар Линтон) — британский актер, известный по сериалу «Черное зеркало». Его Эдгар — воплощение цивилизованности и уязвимости, противопоставленный дикой натуре Хитклиффа.
Элисон Оливер (Изабелла Линтон) — сестра Эдгара, которая попадает в разрушительный водоворот страсти.
Мартин Клунес (мистер Эрншоу) — отец Кэтрин, чей образ в фильме стал более жестким и мрачным, чем в книге.
Юных героев сыграли Шарлотта Меллингтон (Кэти в детстве) и Оуэн Купер (Хитклифф в детстве). Многие критики отметили, что их экранная химия даже убедительнее, чем у взрослых звезд.
Также в касте задействованы талантливые британские актеры второго плана. Трое исполнителей главных ролей имеют номинации на премию Американской киноакадемии, что подчеркивает серьезность актерского ансамбля.
Интересные факты о фильме «Грозовой перевал»
За время съемок и подготовки к прокату история обросла множеством любопытных деталей, которые будут интересны даже тем, кто еще не видел картину.
Австралийский след. Марго Робби и Джейкоб Элорди родились в одном австралийском штате — Квинсленд (она из Голд-Коста, он из Брисбена), расстояние между их родными городами составляет всего около часа езды. Оба с иронией отнеслись к тому, что двое жителей солнечного побережья играют главных героев самой мрачной английской классики.
Дружба на площадке. Робби и Элорди настолько сблизились во время работы, что актриса сравнивала его отсутствие с потерей одеяла. Элорди часто оставался на съемочной площадке даже тогда, когда его сцены не снимались, просто чтобы наблюдать за партнершей. Режиссеру даже приходилось просить его уйти, чтобы не отвлекать группу.
Вдохновение иллюстрацией. Выбор Элорди на роль Хитклиффа многие ставили под сомнение из-за несоответствия описанию в романе (герой назван темнокожим). Но Феннел объяснила, что на нее произвела впечатление иллюстрация из первого издания книги, где Хитклифф выглядел именно так, как Джейкоб.
Критики в шоке. Отзывы профессиональной прессы разделились: от восторженных («захватывающий и чувственный» — The Atlantic) до уничижительных («поразительно плохо» — The Independent). Особенно досталось фильму за «клубничную» эстетику и, по мнению некоторых обозревателей, пресный сценарий.