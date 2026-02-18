Актер Роман Курцын объяснил, почему перестал смотреть Олимпийские игры

Актер честно признался: он перестал смотреть Олимпийские игры, когда убрали российский флаг. По его мнению, спортсменам не хватает этой поддержки. При этом Курцын призвал болельщиков не оставлять атлетов без внимания, ведь они борются не только за себя, но и за страну, оставаясь нашей надеждой.