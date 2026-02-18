Актер Роман Курцын объяснил, почему перестал смотреть Олимпийские игры

Актер Роман Курцын в беседе с KP.RU поделился своим отношением к Олимпийским играм и выступлению российских спортсменов без национального флага. Артист признался, что потерял интерес к трансляциям после отстранения символики страны, но призвал болельщиков поддерживать атлетов, которые в любых условиях остаются надеждой России.
На вопрос, следит ли он за Олимпиадой, Курцын ответил, что только что вернулся из Китая, где три недели провел без телевизора и связи, поэтому пропустил все соревнования. Однако он пообещал наверстать упущенное и поинтересовался успехами российских спортсменов.
Актер честно признался: он перестал смотреть Олимпийские игры, когда убрали российский флаг. По его мнению, спортсменам не хватает этой поддержки. При этом Курцын призвал болельщиков не оставлять атлетов без внимания, ведь они борются не только за себя, но и за страну, оставаясь нашей надеждой.
Артист выразил уверенность, что возвращение флага подняло бы мотивацию спортсменов на новый уровень, хотя они и так лучшие в мире. По глубокому убеждению актера, спорт и особенно Олимпийские игры должны быть вне политики.
