Актриса Наталья Бардо снялась в полупрозрачном белье. Звезда сериала «Девушки с Макаровым» позировала у себя дома и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Артистка недавно призналась подписчикам, что за год поправилась на восемь килограммов. Знаменитость решила исправить эту ситуацию. Она ограничила себя в выборе еды и сократила употребление углеводов. А также актриса активно занимается спортом, чтобы привести себя в форму.
Ранее Наталья Бардо опровергла новости о второй беременности.