Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Марина Александрова показала редкое фото с мужем-режиссером

Актриса поделилась архивным снимком в честь Дня всех влюбленных

Марина Александрова в личном блоге опубликовала редкое фото со своим мужем Андреем Болтенко. Архивным кадром актриса поделилась в честь Дня всех влюбленных.

Марина Александрова с мужем, фото: соцсети
Марина Александрова с мужем, фото: соцсети

На фото супруги были запечатлены крупным планом. Звезда сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» прильнула к мужу и радостно улыбнулась, глядя в камеру.

«Эксклюзив. Фотоальбом для внуков», — подписала снимок звезда.

Поклонники в комментариях сделали комплименты актрисе и ее супругу.

«Марина, до чего же душевная фотография! От всей души поздравляю с праздником», «Красивые какие», «Какая же вы красивая пара», «Какая красивая и счастливая Марина. И Андрей. Видно, что в этой семье все великолепно — и любовь, и идиллия, и замечательные дети. С Днем Святого Валентина», «Пусть ваша любовь живет вечно», «Эта пара — действительно эксклюзив», «Вашему мужу очень повезло. Самая красивая актриса в женах», «Любовь — большое чудо и счастье, вы прекрасны».

Напомним, Марина Александрова и Андрей Болтенко поженились в 2012 году. В том же году у них родился сын Андрей, а спустя три года — дочь Екатерина.

Ранее Марина Александрова показала редкие семейные фото из поездки по Европе. Актриса вместе с семьей путешествовала по Испании. 