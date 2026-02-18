Марина Александрова в личном блоге опубликовала редкое фото со своим мужем Андреем Болтенко. Архивным кадром актриса поделилась в честь Дня всех влюбленных.
На фото супруги были запечатлены крупным планом. Звезда сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» прильнула к мужу и радостно улыбнулась, глядя в камеру.
«Эксклюзив. Фотоальбом для внуков», — подписала снимок звезда.
Поклонники в комментариях сделали комплименты актрисе и ее супругу.
«Марина, до чего же душевная фотография! От всей души поздравляю с праздником», «Красивые какие», «Какая же вы красивая пара», «Какая красивая и счастливая Марина. И Андрей. Видно, что в этой семье все великолепно — и любовь, и идиллия, и замечательные дети. С Днем Святого Валентина», «Пусть ваша любовь живет вечно», «Эта пара — действительно эксклюзив», «Вашему мужу очень повезло. Самая красивая актриса в женах», «Любовь — большое чудо и счастье, вы прекрасны».
Напомним, Марина Александрова и Андрей Болтенко поженились в 2012 году. В том же году у них родился сын Андрей, а спустя три года — дочь Екатерина.
Ранее Марина Александрова показала редкие семейные фото из поездки по Европе. Актриса вместе с семьей путешествовала по Испании.