Звезда «Слова пацана» улетел с женой из России: «Мы в шоке»

Звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев, исполнивший в сериале роль Марата, улетел с женой из России. Супруга артиста рассказала об этом в соцсетях, отметив, что своего ребенка они оставили в Москве. Актеры проводят отпуск на Мальдивах.
«Мы не знаем, как так получилось. И даже не знаю, с чего начать… В общем, наше первое путешествие вдвоем. Мы в шоке. Тут какой-то рай», — призналась Азиза Минекаева.
У пары есть общий трехлетний сын Рэмиль.
Ранее Рузиль Минекаев рассказал, что писал Квентину Тарантино до успеха сериала «Слово пацана».