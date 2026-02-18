Ричмонд
Звезда «Слова пацана» улетел с женой из России: «Мы в шоке»

Жена актера Рузиля Минекаева сообщила, что они улетели из России
Рузиль Минекаев с женой на премьере сериала «Дети перемен 2», фото: пресс-службы Wink и START
Рузиль Минекаев с женой на премьере сериала «Дети перемен 2», фото: пресс-службы Wink и START

Звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев, исполнивший в сериале роль Марата, улетел с женой из России. Супруга артиста рассказала об этом в соцсетях, отметив, что своего ребенка они оставили в Москве. Актеры проводят отпуск на Мальдивах.

«Мы не знаем, как так получилось. И даже не знаю, с чего начать… В общем, наше первое путешествие вдвоем. Мы в шоке. Тут какой-то рай», — призналась Азиза Минекаева.

У пары есть общий трехлетний сын Рэмиль.

Ранее Рузиль Минекаев рассказал, что писал Квентину Тарантино до успеха сериала «Слово пацана».