Звезда «Солдат» о проблемах с ногами: «У меня все замечательно»

Как сообщил Mash, актер обратился к врачам с жалобами на сильную боль в ногах и онемение. По данным источника, медики диагностировали гипертонию и тромбофлебит. Маклакову рекомендовали покой и ограничить съемки в новых фильмах и сериалах.