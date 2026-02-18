Ричмонд
Звезда «Солдат» о проблемах с ногами: «У меня все замечательно»

Актер Маклаков опроверг новости об ограничениях в съемках из-за проблем с ногами
Алексей Маклаков
Алексей МаклаковИсточник: Алексей Молчановский

Актер Алексей Маклаков в беседе с «Газетой.Ru» опроверг новости о проблемах со здоровьем. Он призвал верить только той информации, что он публикует лично.

Звезда сериала «Солдаты» отметил, что чувствует себя хорошо. По его словам, никакие боли в ногах его не мучают.

«Запомните, вот этот Telegram-канал Mash не слушайте. Слушайте только мой канал. У меня все замечательно», — заявил Маклаков.

Как сообщил Mash, актер обратился к врачам с жалобами на сильную боль в ногах и онемение. По данным источника, медики диагностировали гипертонию и тромбофлебит. Маклакову рекомендовали покой и ограничить съемки в новых фильмах и сериалах.