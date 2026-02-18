Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Не умею делать вид»: Александра Бортич объяснила, почему откровенна в соцсетях

В интервью Кино Mail актриса перечислила то, чего никогда не позволит себе в социальных сетях
Александра Бортич, фото: соцсети
Александра Бортич, фото: соцсети

Александра Бортич в интервью Кино Mail ответила на вопрос о том, почему нередко бывает откровенной в своих постах в социальных сетях.

«Я не умею делать вид. И что нравится, то и выкладываю», — поделилась 31-летняя актриса. Она пояснила, что старается быть самой собой, «без какого-то налета».

При этом к хейту в интернете Александра относится спокойно: «Это редко может меня задеть, скорее веселит».

Также Бортич перечислила то, чего никогда не сделает в соцсетях. «Я никогда не позволю себе ничего {сказать} про коллег по цеху», — отметила актриса.

Ранее Александра Бортич опубликовала фото топлес и показала татуировку. 