«Не умею делать вид»: Александра Бортич объяснила, почему откровенна в соцсетях

Александра Бортич в интервью Кино Mail ответила на вопрос о том, почему нередко бывает откровенной в своих постах в социальных сетях.
«Я не умею делать вид. И что нравится, то и выкладываю», — поделилась 31-летняя актриса. Она пояснила, что старается быть самой собой, «без какого-то налета».
При этом к хейту в интернете Александра относится спокойно: «Это редко может меня задеть, скорее веселит».
Также Бортич перечислила то, чего никогда не сделает в соцсетях. «Я никогда не позволю себе ничего {сказать} про коллег по цеху», — отметила актриса.
Ранее Александра Бортич опубликовала фото топлес и показала татуировку.