Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Арестованный за драку в баре Шайа ЛаБаф год назад тайно расстался с женой

Page Six: актеры Шайа ЛаБаф и Миа Гот почти год скрывали расставание
Миа Гот и Шайа ЛаБаф
Миа Гот и Шайа ЛаБафИсточник: Legion-Media

Голливудские актеры Шайа ЛаБаф и Миа Гот расстались. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на инсайдера из окружения звезд.

Собеседник таблоида заявил, что знаменитости разошлись почти год назад, однако скрывали это от публики. Неизвестно, подали ли голливудские актеры на развод.

Другой инсайдер сообщил, что после расставания Шайа ЛаБаф переехал в Новый Орлеан, чтобы быть ближе к членам своей семьи. При этом знаменитости пока не подтверждали слухи о разрыве.

Ранее Шайю Лабафа арестовали за драку в Новом Орлеане.