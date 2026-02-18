Арестованный за драку в баре Шайа ЛаБаф год назад тайно расстался с женой

Голливудские актеры Шайа ЛаБаф и Миа Гот расстались. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на инсайдера из окружения звезд.
Собеседник таблоида заявил, что знаменитости разошлись почти год назад, однако скрывали это от публики. Неизвестно, подали ли голливудские актеры на развод.
Другой инсайдер сообщил, что после расставания Шайа ЛаБаф переехал в Новый Орлеан, чтобы быть ближе к членам своей семьи. При этом знаменитости пока не подтверждали слухи о разрыве.
Ранее Шайю Лабафа арестовали за драку в Новом Орлеане.