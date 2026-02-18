Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Пэрис Хилтон получила предложение руки и сердца от Картера Реума

Модель обновила клятвы верности с мужем Картером Реумом

 Модель и актриса Пэрис Хилтон вновь получила предложение руки и сердца от своего мужа, бизнесмена Картера Реума. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Пэрис Хилтон с мужем
Пэрис Хилтон с мужемИсточник: Соцсети

Знаменитость рассказала, что 14 февраля состоялась ее вторая помолвка с Картером Реумом. Влюбленные возобновили клятвы верности во время отдыха на островах Теркс и Кайкос. Бизнесмен сделал предложение руки и сердца модели в окружении их детей: сына Феникса и дочери Лондон. На снимках модель была запечатлена в белом макси-платье, а предприниматель — брючном костюме.

Пэрис Хилтон с мужем
Пэрис Хилтон с мужемИсточник: Соцсети

«Пять лет спустя… И он до сих пор заставляет мое сердце биться. В День святого Валентина мой любимый снова предложил мне руку и сердце, и я снова сказала “да”. Но теперь мы не просто муж и жена, мы — мама и папа. Феникс и Лондон видят любовь, которая привела их в этот мир. Обновление наших клятв — это не только празднование пятилетнего совместного пути, но и способ показать детям, что любовь растет, углубляется и учит выбирать друг друга вновь и вновь», — подписала фото знаменитость.

Ранее 45-летняя Пэрис Хилтон показала фигуру в крошечном бикини.