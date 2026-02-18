Пэрис Хилтон получила предложение руки и сердца от Картера Реума

Модель и актриса Пэрис Хилтон вновь получила предложение руки и сердца от своего мужа, бизнесмена Картера Реума. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость рассказала, что 14 февраля состоялась ее вторая помолвка с Картером Реумом. Влюбленные возобновили клятвы верности во время отдыха на островах Теркс и Кайкос. Бизнесмен сделал предложение руки и сердца модели в окружении их детей: сына Феникса и дочери Лондон. На снимках модель была запечатлена в белом макси-платье, а предприниматель — брючном костюме.
«Пять лет спустя… И он до сих пор заставляет мое сердце биться. В День святого Валентина мой любимый снова предложил мне руку и сердце, и я снова сказала “да”. Но теперь мы не просто муж и жена, мы — мама и папа. Феникс и Лондон видят любовь, которая привела их в этот мир. Обновление наших клятв — это не только празднование пятилетнего совместного пути, но и способ показать детям, что любовь растет, углубляется и учит выбирать друг друга вновь и вновь», — подписала фото знаменитость.
