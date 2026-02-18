Эмили Ратаковски опубликовала фото в топе с откровенным декольте и брюках

34-летняя звезда предстала перед камерой в черном спортивном комплекте, который состоял из топа с глубоким декольте и облегающих брюк. Модель также надела массивные золотые серьги-кольца. Звезда подиумов позировала с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и персиковым блеском для губ.