Эмили Ратаковски опубликовала фото в топе с откровенным декольте и брюках

Модель и актриса Эмили Ратаковски продемонстрировала фигуру в топе с откровенным декольте. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
34-летняя звезда предстала перед камерой в черном спортивном комплекте, который состоял из топа с глубоким декольте и облегающих брюк. Модель также надела массивные золотые серьги-кольца. Звезда подиумов позировала с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и персиковым блеском для губ.
Ранее Эмили Ратаковски раскритиковали за тверк в магазине в Абу-Даби.