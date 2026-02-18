Ричмонд
Эмили Ратаковски опубликовала фото в топе с откровенным декольте и брюках

Модель Эмили Ратаковски снялась в топе с глубоким декольте и брюках

Модель и актриса Эмили Ратаковски продемонстрировала фигуру в топе с откровенным декольте. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Эмили Ратаковски / фото: соцсети
34-летняя звезда предстала перед камерой в черном спортивном комплекте, который состоял из топа с глубоким декольте и облегающих брюк. Модель также надела массивные золотые серьги-кольца. Звезда подиумов позировала с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и персиковым блеском для губ.

Ранее Эмили Ратаковски раскритиковали за тверк в магазине в Абу-Даби.