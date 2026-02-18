Жена Ивана Янковского показала фигуру в платье с облегающим верхом

Жена актера Ивана Янковского, артистка Диана Пожарская, снялась в платье с облегающим верхом. Она разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
34-летняя знаменитость стояла перед зеркалом в бежевом макси-платье с облегающим верхом, которое дополнила золотым кольцом. Актриса позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле в примерочной.
Ранее Диана Пожарская опубликовала свое детское фото в день 34-летия.