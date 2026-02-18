Звезда «Реальных пацанов» поделилась редкими фото с подросшими детьми

Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер показала своих повзрослевших детей. Актриса поделилась редкими семейными фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Артистка 29 июня 2015 года стала матерью. Она родила дочь Надежду от Александра Синегузова, сценариста из Читы. Пара познакомилась еще в 2010 году на съемках пилотных серий первого сезона «Реальных пацанов». Бербер отмечала, что многое в сериале было взято из их семейной жизни, поэтому ей было легко работать на площадке. А осенью 2020 года стало известно о расставании пары, но они продолжают общение ради дочери.
В феврале 2024 года знаменитость вышла замуж за звезду фильма «28 панфиловцев», а в июне родила от Белбородова сына. Актриса захотела назвать мальчика в честь его отца. Артист признавался в интервью, что удивился решению жены, но принял ее выбор.
Ранее Зоя Бербер захотела сыграть Бабу-ягу.