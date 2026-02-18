Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актриса Вилкова опубликовала редкие фото с подросшей дочерью

Актриса Таисия Вилкова показала редкие фото с пятилетней Серафимой
Актриса Вилкова опубликовала редкие фото с подросшей дочерью
Актриса Вилкова опубликовала редкие фото с подросшей дочерьюИсточник: Газета.Ру

Звезда сериала «Гоголь» Таисия Вилкова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкие фото с подросшей дочерью. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Актриса показала кадры из поездки с пятилетней Серафимой в Санкт-Петербург. Артистка остановилась с ребенком в дизайнерском отеле в историческом центре города.

Знаменитость стала матерью в 23 года. Она родила первенца от артиста, режиссера Семена Серзина. Пара официально зарегистрировала отношения за несколько месяцев до появления дочери, они делились кадрами с торжества в соцсетях.