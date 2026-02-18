Актриса Вилкова опубликовала редкие фото с подросшей дочерью

Звезда сериала «Гоголь» Таисия Вилкова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкие фото с подросшей дочерью. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Актриса показала кадры из поездки с пятилетней Серафимой в Санкт-Петербург. Артистка остановилась с ребенком в дизайнерском отеле в историческом центре города.
Знаменитость стала матерью в 23 года. Она родила первенца от артиста, режиссера Семена Серзина. Пара официально зарегистрировала отношения за несколько месяцев до появления дочери, они делились кадрами с торжества в соцсетях.