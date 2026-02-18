Жена хоккеиста Александра Овечкина и дочь Веры Глаголевой появилась на публике в мини-платье с глубоким декольте. Модель Настасия Овечкина приехала в элитный ресторан в Дубае NAHATÉ и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.