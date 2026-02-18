Ричмонд
Дочь Веры Глаголевой появилась на публике в мини-платье с глубоким декольте

Модель Настасия Овечкина вышла в свет в мини-платье

Жена хоккеиста Александра Овечкина и дочь Веры Глаголевой появилась на публике в мини-платье с глубоким декольте. Модель Настасия Овечкина приехала в элитный ресторан в Дубае NAHATÉ и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Настасия Овечкина / фото: соцсети
Настасия Овечкина / фото: соцсети

«Незабываемая ночь», — отметила она.

Подписчики знаменитости оценили ее образ: «Вау», «Какая красивая», «Естественная грация», «Какая стать», «Богиня», «Идеальная».

Ранее Настасия Овечкина показала сыновей на отдыхе в Дубае.