Эвелина Бледанс показала фигуру в откровенном бикини

Звезда подчеркивала, что дисциплинированно ухаживает за собой, а также следит за питанием и занимается спортом. По словам знаменитости, в этом плане она не дает себе возможности расслабиться. Бледанс считает себя мотиватором для других людей, поэтому продолжает показывать фигуру и рассказывать, как поддерживает себя в форме.