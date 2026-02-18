Актриса, телеведущая Эвелина Бледанс показала фигуру в откровенном бикини. Звезда позировала в откровенном купальнике на отдыхе в Таиланде, куда улетела с особенным сыном, и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Артистка отметила, что ведет здоровый образ жизни. Знаменитость с утра занялась йогой, а потом плаванием. По признанию Бледанс, для нее это лучший отдых с пользой для тела.
Звезда подчеркивала, что дисциплинированно ухаживает за собой, а также следит за питанием и занимается спортом. По словам знаменитости, в этом плане она не дает себе возможности расслабиться. Бледанс считает себя мотиватором для других людей, поэтому продолжает показывать фигуру и рассказывать, как поддерживает себя в форме.
Ранее хирург не нашел следов пластики у Эвелины Бледанс.