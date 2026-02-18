Жена Эрнста сменила имидж после многочисленных просьб фанатов

Актриса Софья Эрнст сменила имидж после многочисленных просьб подписчиков. Жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
37-летняя звезда посетила салон красоты, где ей покрасили брови из белого цвета в русый. Актриса позировала без косметики и укладки. Артистка была одета в шубу, кепку и шарф.
«Сегодня впервые почувствовала, что скоро весна. Брови вернулись по многочисленным заявкам. Маник сделала. Настроение супер», — написала знаменитость.
Ранее жена Эрнста обратилась к мужу в день его 65-летия.