Жена Эрнста сменила имидж после многочисленных просьб фанатов

Актриса Софья Эрнст покрасила брови после просьб подписчиков

Актриса Софья Эрнст сменила имидж после многочисленных просьб подписчиков. Жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Софья Эрнст / фото: соцсети
Софья Эрнст / фото: соцсети

37-летняя звезда посетила салон красоты, где ей покрасили брови из белого цвета в русый. Актриса позировала без косметики и укладки. Артистка была одета в шубу, кепку и шарф.

«Сегодня впервые почувствовала, что скоро весна. Брови вернулись по многочисленным заявкам. Маник сделала. Настроение супер», — написала знаменитость.

Ранее жена Эрнста обратилась к мужу в день его 65-летия.