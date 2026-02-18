Пользователи ВКонтакте могут «покормить» бегемотиху из фильма «Красавица»

Погрузиться в эту историю и позаботиться о виртуальной Красавице можно в приложении: покормить бегемотиху, погладить ее и даже поиграть. Чтобы питомица не грустила, нужно выполнять задания. На вкладке «Шкаф» отыщутся наряды и аксессуары для нее, а на «Карте» — милые статусы и интересные факты о фильме. А еще можно спеть Красавице песенку, как это уже сделала Юлия Пересильд, исполнив трогательную колыбельную.