Пользователи ВКонтакте могут «покормить» бегемотиху из фильма «Красавица»

Вышло трогательное мини-приложение по мотивам нового фильма с Юлией Пересильд
Кадр из приложения «Красавица»
Кадр из приложения «Красавица»

 Команда ВКонтакте вместе с создателями фильма «Красавица» выпустили мини-приложение, в котором каждый может позаботиться о симпатичной виртуальной бегемотихе.

Лента переносит в Ленинград 1941 года, где главный герой Николай Светлов (Слава Копейкин) попадает на работу в зоосад. Вместе с Евдокией Дашиной (Юлия Пересильд) и другими сотрудниками он день за днем совершает тихий подвиг — спасает животных от голода. Особое место в зоосаде занимает бегемотиха по имени Красавица. Забота о ней помогает Николаю и его коллегам сохранить человеческое тепло и надежду даже в самое трудное время.

Кадр из фильма «Красавица»
Кадр из фильма «Красавица»

Погрузиться в эту историю и позаботиться о виртуальной Красавице можно в приложении: покормить бегемотиху, погладить ее и даже поиграть. Чтобы питомица не грустила, нужно выполнять задания. На вкладке «Шкаф» отыщутся наряды и аксессуары для нее, а на «Карте» — милые статусы и интересные факты о фильме. А еще можно спеть Красавице песенку, как это уже сделала Юлия Пересильд, исполнив трогательную колыбельную.

Премьера фильма «Красавица» в кинотеатрах состоится 19 февраля 2026 года. Кино Mail – информационный партнер фильма.