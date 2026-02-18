Пользователи ВКонтакте могут «покормить» бегемотиху из фильма «Красавица»

Команда ВКонтакте вместе с создателями фильма «Красавица» выпустили мини-приложение, в котором каждый может позаботиться о симпатичной виртуальной бегемотихе.
Лента переносит в Ленинград 1941 года, где главный герой Николай Светлов (Слава Копейкин) попадает на работу в зоосад. Вместе с Евдокией Дашиной (Юлия Пересильд) и другими сотрудниками он день за днем совершает тихий подвиг — спасает животных от голода. Особое место в зоосаде занимает бегемотиха по имени Красавица. Забота о ней помогает Николаю и его коллегам сохранить человеческое тепло и надежду даже в самое трудное время.
Погрузиться в эту историю и позаботиться о виртуальной Красавице можно в приложении: покормить бегемотиху, погладить ее и даже поиграть. Чтобы питомица не грустила, нужно выполнять задания. На вкладке «Шкаф» отыщутся наряды и аксессуары для нее, а на «Карте» — милые статусы и интересные факты о фильме. А еще можно спеть Красавице песенку, как это уже сделала Юлия Пересильд, исполнив трогательную колыбельную.
Премьера фильма «Красавица» в кинотеатрах состоится 19 февраля 2026 года. Кино Mail – информационный партнер фильма.