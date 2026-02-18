Актер Гришин назвал звание заслуженного артиста высочайшей ответственностью

«Благодарю за почетное звание заслуженного артиста Российской Федерации. Это большое событие и очень высокая награда, которая вдохновляет еще больше расти и развиваться. Для меня, как для артиста, очень важна оценка того, что я делаю, и это звание — высочайшая честь и ответственность. Большое спасибо директору Театра на Таганке Ирине Апексимовой за то, что верит в меня. Партнерам — за то, что поддерживают, а зрителям — за то, что отмечают и любят», — сказал он.