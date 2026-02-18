В Русском доме в Берлине прошел показ фильма «Август»

БЕРЛИН, 18 февраля. /ТАСС/. Показ военного триллера «Август» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева прошел в Русском доме в Берлине в преддверии Дня защитника Отечества. На мероприятии присутствовали посол России в Германии Сергей Нечаев, поверенный в делах Белоруссии в ФРГ Константин Чижик, сотрудники российской дипмиссии, а также многочисленные соотечественники, передает корреспондент ТАСС.
«Это один из опытов нашей совместной работы с белорусскими друзьями. В Союзном государстве День защитника Отечества отмечается и в России, и в Республике Беларусь. Сегодня мы попробовали в такой творческой форме отметить этот день показом фильма “Август”», — рассказал Нечаев в беседе с корреспондентом ТАСС.
Он напомнил, что фильм снят по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе 44-го». «Предыдущие экранизации очень хорошо известны и в нашей стране, и за рубежом», — заметил дипломат.
«Я думаю, что это будет хорошая прелюдия перед предстоящими мероприятиями, которые пройдут в ближайшие дни», — подчеркнул посол РФ. «Так что мы продолжаем серию мемориальных мероприятий по этому случаю», — резюмировал он.
Действие фильма «Август» происходит в августе 1944 года на недавно освобожденной территории Западной Белоруссии. Оперативно-розыскная группа Управления контрразведки СМЕРШ под руководством капитана Алехина должна в кратчайшие сроки вычислить и обезвредить группу опытных немецких диверсантов. Вражеские агенты (радиостанция с позывными «КАО») передают в эфир шифрованные радиограммы, которые могут сорвать планы советского командования по наступлению в Литве. Поиски ведутся в прифронтовом районе, где действуют разрозненные отряды противника, что создает атмосферу напряженного военного триллера.
Отмечается, что в зале не было свободных мест. После показа гости Русского дома обсуждали картину.
В фильме снимались Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев и ушедший из жизни Роман Мадянов. Как сообщали ТАСС в пресс-службе портала «Кино-театр.ру», фильм «Август» возглавил рейтинг самых популярных фильмов 2025 года по запросам пользователей.