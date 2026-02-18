Ричмонд
Умерла аниматор Баэр, работавшая над «Спящей красавицей» и «Русалочкой»

На 92-м году скончалась художник-мультипликатор Джейн Баэр, работавшая в Disney
Спящая красавица и Принц, 1959 год
Спящая красавица и Принц, 1959 год

В возрасте 91 года скончалась Джейн Баэр — одна из самых влиятельных фигур в истории американской анимации. Ее карьера длилась более полувека. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Она умерла во сне у себя дома в Калифорнии, сообщил представитель Walt Disney Animation Studios.

Кадр из мультфильма «Русалочка»
Кадр из мультфильма «Русалочка»Источник: Legion-Media.ru

Баэр начала свой путь в 1950-х годах, работая над мультфильмом «Спящая красавица» вместе со знаменитой «девяткой диснеевских стариков» — группой ведущих аниматоров, заложивших основы стиля студии. За десятилетия она внесла вклад в создание таких культовых картин, как «Спасатели», «Лис и пес» и «Русалочка».

В 1984 году вместе с мужем она основала собственную студию Baer Animation, которая выполняла заказы для таких гигантов индустрии, как Warner Bros. и Hanna-Barbera.

Помимо творческой работы, Джейн Баэр была активной общественной деятельницей. В последние годы она передавала опыт молодым художникам, выступая на различных мероприятиях.