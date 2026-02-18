Умерла аниматор Баэр, работавшая над «Спящей красавицей» и «Русалочкой»

Баэр начала свой путь в 1950-х годах, работая над мультфильмом «Спящая красавица» вместе со знаменитой «девяткой диснеевских стариков» — группой ведущих аниматоров, заложивших основы стиля студии. За десятилетия она внесла вклад в создание таких культовых картин, как «Спасатели», «Лис и пес» и «Русалочка».