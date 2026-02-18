Илон Маск предложил Netflix сделать сериал, в котором он был бы чернокожим

Таким образом Маск прокомментировал публикацию пользователя с пародийной рекламой сериала про бизнесмена. К посту он прикрепил сгенерированную с помощью искусственного интеллекта картинку, на которой изображен чернокожий основатель SpaceX и инопланетяне. По словам пользователя, изображение представляет собой почти каждое шоу Netflix.