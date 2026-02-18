Ричмонд
Илон Маск предложил Netflix сделать сериал, в котором он был бы чернокожим

Таким образом Маск прокомментировал публикацию пользователя с пародийной рекламой такого сериала
Илон Маск
Илон МаскИсточник: Rex / Fotodom.ru

Американский предприниматель Илон Маск предложил стриминговому сервису Netflix сделать сериал, в котором основатель SpaceX будет изображен чернокожим. Об этом миллиардер сообщил в социальной сети X.

Таким образом Маск прокомментировал публикацию пользователя с пародийной рекламой сериала про бизнесмена. К посту он прикрепил сгенерированную с помощью искусственного интеллекта картинку, на которой изображен чернокожий основатель SpaceX и инопланетяне. По словам пользователя, изображение представляет собой почти каждое шоу Netflix.

«Пожалуйста, сделайте это реальностью, это было бы круто», — написал Маск.

Ранее Илон Маск официально объявил о планах по строительству города на Луне.