Адвокат Татьяна Кириенко объяснила появление синяков у вдовы Алексея Баталова

Адвокат Татьяна Кириенко прокомментировала ситуацию с телесными повреждениями, обнаруженными у вдовы знаменитого актера Алексея Баталова. Как сообщает Life.ru, в эфире программы «Пусть говорят» защитница 90‐летней Гитаны Леонтенко объяснила, что синяки на теле пожилой артистки появились в результате несчастных случаев. По словам юриста, слепая женщина несколько раз падала в квартире и ударялась о массивный старинный шкаф.
Поводом для разбирательств стали действия сотрудников ритуальной службы, которые ранее зафиксировали гематомы. Они предположили, что к повреждениям может быть причастна дочь Леонтенко — Мария Баталова, которая с рождения страдает ДЦП и передвигается в инвалидной коляске. Как рассказала Кириенко, эти необоснованные обвинения тяжело отразились на состоянии женщины. У Марии случился сильный спазм, она потеряла сознание, и родственникам пришлось вызывать бригаду скорой помощи.
Ранее в Москве на Преображенском кладбище похоронили цирковую артистку Гитану Леонтенко, вдову легендарного актера Алексея Баталова.