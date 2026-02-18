Адвокат Татьяна Кириенко объяснила появление синяков у вдовы Алексея Баталова

Поводом для разбирательств стали действия сотрудников ритуальной службы, которые ранее зафиксировали гематомы. Они предположили, что к повреждениям может быть причастна дочь Леонтенко — Мария Баталова, которая с рождения страдает ДЦП и передвигается в инвалидной коляске. Как рассказала Кириенко, эти необоснованные обвинения тяжело отразились на состоянии женщины. У Марии случился сильный спазм, она потеряла сознание, и родственникам пришлось вызывать бригаду скорой помощи.