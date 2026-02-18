Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат Татьяна Кириенко объяснила появление синяков у вдовы Алексея Баталова

Поводом для разбирательств стали действия сотрудников ритуальной службы, которые ранее зафиксировали гематомы
Гитана Баталова (Леонтенко)
Гитана Баталова (Леонтенко)Источник: Legion-Media.ru

Адвокат Татьяна Кириенко прокомментировала ситуацию с телесными повреждениями, обнаруженными у вдовы знаменитого актера Алексея Баталова. Как сообщает Life.ru, в эфире программы «Пусть говорят» защитница 90‐летней Гитаны Леонтенко объяснила, что синяки на теле пожилой артистки появились в результате несчастных случаев. По словам юриста, слепая женщина несколько раз падала в квартире и ударялась о массивный старинный шкаф.

Поводом для разбирательств стали действия сотрудников ритуальной службы, которые ранее зафиксировали гематомы. Они предположили, что к повреждениям может быть причастна дочь Леонтенко — Мария Баталова, которая с рождения страдает ДЦП и передвигается в инвалидной коляске. Как рассказала Кириенко, эти необоснованные обвинения тяжело отразились на состоянии женщины. У Марии случился сильный спазм, она потеряла сознание, и родственникам пришлось вызывать бригаду скорой помощи.

Ранее в Москве на Преображенском кладбище похоронили цирковую артистку Гитану Леонтенко, вдову легендарного актера Алексея Баталова. 