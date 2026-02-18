Актер Плотников назвал «Куклу колдуна» нелюбимой песней «Короля и Шута»

«Все трюки без исключения выполнялись лично мной. Сложно было очень, например, в первую смену я стоял по колено в воде в красивом, но неудобном костюме. Это был принципиальный шаг с моей стороны — выполнять все самостоятельно, потому что я думаю, что актер должен все уметь делать сам и гордиться, что делает это. Есть какие-то смертельно опасные трюки, которые должны выполняться подготовленными людьми, но если ты, актер, можешь сделать трюк сам, но отказываешься из-за какой-то принципиальности — это неправильно. Нужно получать от своей роли максимум», — отметил Гришин.