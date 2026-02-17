Марина Коняшкина объяснила, почему скрывает возлюбленного и не спешит замуж

Актриса Марина Коняшкина официально не замужем и к тому же не афиширует личную жизнь в соцсетях. Однако звезда кино и сериалов несвободна. 40‑летняя знаменитость призналась, что скрывает возлюбленного в интервью WomanHit.
«Личная жизнь состоит из двух людей. Я не имею права — если человек не любит публичность», — заявила Марина.
Напомним, в 2002 году Марина Коняшкина оставила Минск и отправилась покорять Москву — ее целью стало поступление в Высшее театральное училище имени Щукина.
Будущая актриса попала на курс к Павлу Любимцеву. Уже во время учебы, в 2005 году, она сделала первый шаг в большом кино: получила главную роль Нади в военной драме «Глубокое течение». По окончании училища Коняшкину пригласили в труппу МХТ имени А. П. Чехова.