Марина Коняшкина объяснила, почему скрывает возлюбленного и не спешит замуж

Актриса призналась, что несвободна
Марина Коняшкина на премьере фильма «Чебурашка 2», фото: пресс-служба
Марина Коняшкина на премьере фильма «Чебурашка 2», фото: пресс-служба

Актриса Марина Коняшкина официально не замужем и к тому же не афиширует личную жизнь в соцсетях. Однако звезда кино и сериалов несвободна. 40‑летняя знаменитость призналась, что скрывает возлюбленного в интервью WomanHit.

«Личная жизнь состоит из двух людей. Я не имею права — если человек не любит публичность», — заявила Марина.

Напомним, в 2002 году Марина Коняшкина оставила Минск и отправилась покорять Москву — ее целью стало поступление в Высшее театральное училище имени Щукина.

Будущая актриса попала на курс к Павлу Любимцеву. Уже во время учебы, в 2005 году, она сделала первый шаг в большом кино: получила главную роль Нади в военной драме «Глубокое течение». По окончании училища Коняшкину пригласили в труппу МХТ имени А. П. Чехова.