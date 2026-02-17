Американского актера Шайю Лабафа арестовали за драку в Новом Орлеане

Американского актера Шайа Лабафа арестовали после драки возле бара в Новом Орлевне. Об этом 17 февраля сообщил портал TMZ.
Артист был задержан полицией Нового Орлеана после драки у местного бара. Инцидент произошел после того, как персонал заведения по неустановленным причинам вывел Лабафа на улицу.
По словам очевидцев, вне стен бара между актером и другими участниками конфликта завязалась потасовка. Позже на место прибыли парамедики, которые оказали медицинскую помощь самому артисту. По данным издания, несмотря на инцидент, Лабаф выглядел спокойным и невозмутимым, активно общаясь с врачами.
Согласно официальным судебным документам, Шайа Лабаф был взят под стражу. Ему предъявлены два обвинения в нанесении легких телесных повреждений. Представители артиста пока воздерживаются от официальных комментариев по поводу случившегося.