Американского актера Шайю Лабафа арестовали за драку в Новом Орлеане

По словам очевидцев, вне стен бара между актером и другими участниками конфликта завязалась потасовка. Позже на место прибыли парамедики, которые оказали медицинскую помощь самому артисту. По данным издания, несмотря на инцидент, Лабаф выглядел спокойным и невозмутимым, активно общаясь с врачами.