Американского актера Шайю Лабафа арестовали за драку в Новом Орлеане

Артист был задержан полицией Нового Орлеана после драки у местного бара
Шайа ЛаБаф
Шайа ЛаБафИсточник: Legion-Media.ru

Американского актера Шайа Лабафа арестовали после драки возле бара в Новом Орлевне. Об этом 17 февраля сообщил портал TMZ.

Артист был задержан полицией Нового Орлеана после драки у местного бара. Инцидент произошел после того, как персонал заведения по неустановленным причинам вывел Лабафа на улицу.

По словам очевидцев, вне стен бара между актером и другими участниками конфликта завязалась потасовка. Позже на место прибыли парамедики, которые оказали медицинскую помощь самому артисту. По данным издания, несмотря на инцидент, Лабаф выглядел спокойным и невозмутимым, активно общаясь с врачами.

Согласно официальным судебным документам, Шайа Лабаф был взят под стражу. Ему предъявлены два обвинения в нанесении легких телесных повреждений. Представители артиста пока воздерживаются от официальных комментариев по поводу случившегося.