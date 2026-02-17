Новый сериал с Ефремовым выйдет в 2027 году

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов сыграет в новом сериале, который зрители смогут увидеть уже в следующем году, рассказал РИА Новости режиссер проекта Сергей Кальварский.
«Проект в работе. Съемки пройдут в этом году в Москве. Михаил Ефремов сыграет положительную роль. Зрители смогут увидеть этот сериал, скорее всего, в 2027 году», — сказал собеседник агентства.
Ранее на сцене театра «Мастерская “12” Никиты Михалкова» представили спектакль «Без свидетелей» с Михаилом Ефремовым и Анной Михалковой в главных ролях. Премьерные показы спектакля «Без свидетелей» пройдут 25 и 26 марта, билеты на них поступили в продажу 9 февраля.