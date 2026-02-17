Ольга Дибцева решила поделиться своим опытом в общении с хейтерами. 39-летняя актриса в личном блоге показала коллажи, на которых разместила фото до и после похудения. Также к кадрам она прикрепила высказывания хейтеров.
«Была пышка… стала мышка», «Сейчас как доска», «Была сочной и аппетитной, а стала обычной», «Ну такая красивая пышка была, а сейчас как все», «Зачем так худеть? Стала одной из серийных актрис», — пишут пользователи сети.
При этом звезда «Холопа» также показала, какие комментарии под ее публикациями оставляли раньше. Недоброжелатели писали, что ей нужно избавиться от лишнего веса, а также говорили неприятные слова в ее адрес.
«Долго думала, стоит ли это выкладывать… Но это мой путь. Он такой! Критики найдутся всегда, неважно в теле ты или в своей лучшей форме. Не слушайте никого!» — прокомментировала свою публикацию Дибцева.
Коллеги и поклонники поддержали актрису. Одной из них стала Аглая Тарасова, которая снималась с Дибцевой во второй части «Холопа». «Ты красавица моя! Всегда», — написала актриса.
Кроме того, артистку поддержала Татьяна Брухунова, жена Евгения Петросяна. 36-летняя стилистка сама часто сталкивается с критикой своего внешнего вида.
«И так, и так — шикарная! Потому что наполнение неизменно!» — высказалась Брухунова.
«Харизму не спрячешь ни за каким весом! Во всех прекрасна», «Вы шикарна. А людям никогда не угодишь», «Вы очень красивая! Восхищаюсь вами», «Обе версии вас классные», «Была красотка, а стала еще краше», «Зависть — дурное чувство. А ты прекрасна, Оля», — поддержали актрису в комментариях.
Ранее Ольга Дибцева показала свою подросшую дочь.