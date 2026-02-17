Суд отложил спор об использовании песен «Ласкового мая» в «Слове пацана»

В декабре 2024 года с иском к тем же ответчикам обращался Разин. Его представитель утверждал в суде, что Разин хотел создать фильм про «Ласковый май» и после выхода сериала «Слово пацана» якобы получил претензии от контрагентов на сумму более 2 миллионов долларов из-за использования песен «Ласкового мая» в сериале. В своем иске Разин требовал признать недействительным этот же лицензионный договор, но потом от иска отказался.