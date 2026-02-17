Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Премьера моноспектакля Александра Збруева состоится в «Ленкоме» 30 марта

Событие приурочено ко дню рождения народного артиста
Александр Збруев
Александр ЗбруевИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Премьера моноспектакля народного артиста РСФСР Александра Збруева «А. Збруев…» пройдет 30 марта в Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова». Об этом сообщил ТАСС сам актер.

Премьера приурочена ко дню рождения народного артиста: 31 марта 2026 года Збруев отметит свое 88-летие.

«Конечно, договоренность уже есть. Идут ежедневные репетиции. Показ состоится 30 марта на Основной сцене, спектакль получил название “А. Збруев”. Это была моя задумка, будет рассказ про мою жизнь», — сказал актер.

Збруев поделится со зрителями своими воспоминаниями о важных событиях, связанных не только с творческим, но и с личным, жизненным путем. Так, артист расскажет о первом выходе на сцену театра имени Ленинского Комсомола, о юности на Арбате, о встречах с Анатолием Эфросом, Булатом Окуджавой, Марком Захаровым и другими легендами «Ленкома». В постановке прозвучат стихи Бориса Пастернака и Булата Окуджавы, монологи из спектаклей театра.

Режиссером моноспектакля выступает Ильдар Гилязев, художником по свету — Евгений Виноградов, звукорежиссером — Иван Булыгин. За сценографию и музыкальное оформление постановки также отвечает Гилязев совместно с самим Збруевым.