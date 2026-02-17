Премьера моноспектакля Александра Збруева состоится в «Ленкоме» 30 марта

Збруев поделится со зрителями своими воспоминаниями о важных событиях, связанных не только с творческим, но и с личным, жизненным путем. Так, артист расскажет о первом выходе на сцену театра имени Ленинского Комсомола, о юности на Арбате, о встречах с Анатолием Эфросом, Булатом Окуджавой, Марком Захаровым и другими легендами «Ленкома». В постановке прозвучат стихи Бориса Пастернака и Булата Окуджавы, монологи из спектаклей театра.