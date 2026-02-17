Премьера моноспектакля Александра Збруева состоится в «Ленкоме» 30 марта

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Премьера моноспектакля народного артиста РСФСР Александра Збруева «А. Збруев…» пройдет 30 марта в Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова». Об этом сообщил ТАСС сам актер.
Премьера приурочена ко дню рождения народного артиста: 31 марта 2026 года Збруев отметит свое 88-летие.
«Конечно, договоренность уже есть. Идут ежедневные репетиции. Показ состоится 30 марта на Основной сцене, спектакль получил название “А. Збруев”. Это была моя задумка, будет рассказ про мою жизнь», — сказал актер.
Збруев поделится со зрителями своими воспоминаниями о важных событиях, связанных не только с творческим, но и с личным, жизненным путем. Так, артист расскажет о первом выходе на сцену театра имени Ленинского Комсомола, о юности на Арбате, о встречах с Анатолием Эфросом, Булатом Окуджавой, Марком Захаровым и другими легендами «Ленкома». В постановке прозвучат стихи Бориса Пастернака и Булата Окуджавы, монологи из спектаклей театра.
Режиссером моноспектакля выступает Ильдар Гилязев, художником по свету — Евгений Виноградов, звукорежиссером — Иван Булыгин. За сценографию и музыкальное оформление постановки также отвечает Гилязев совместно с самим Збруевым.