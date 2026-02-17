Рузиль Минекаев писал Квентину Тарантино до успеха сериала «Слово пацана»

Рузиль Минекаев из «Слова пацана» признался, что еще до популярности и бешеного успеха сериала был настолько уверен в себе, что однажды написал Квентину Тарантино. Не стал заморачиваться актер и написал голливудскому режиссеру на чистом русском языке — сообщение, увы, до сих пор ждет ответа.
В свежем выпуске подкаста Dreamcast артист рассказал, что своей карьерой занимался самостоятельно, совмещая работу в общепите и учебу в театральном. Он писал агентам, рассылал свои видео. Именно так Тарантино и оказался в числе тех счастливчиков, с которыми пытался связаться Рузиль.
