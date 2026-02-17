Виктория Исакова поделилась кадрами из незабываемого путешествия на Байкал

49‑летняя актриса Виктория Исакова отправилась в захватывающее приключение к озеру Байкал, чтобы лично увидеть бескрайнюю замерзшую водную гладь. В поездке заслуженную артистку России сопровождали гиды и подруги — вместе они делали снимки на фоне потрясающих пейзажей. Впоследствии Виктория опубликовала в личном блоге эксклюзивный контент.