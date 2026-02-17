Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Виктория Исакова поделилась кадрами из незабываемого путешествия на Байкал

На фотографиях актриса запечатлена лежащей на льду озера

49‑летняя актриса Виктория Исакова отправилась в захватывающее приключение к озеру Байкал, чтобы лично увидеть бескрайнюю замерзшую водную гладь. В поездке заслуженную артистку России сопровождали гиды и подруги — вместе они делали снимки на фоне потрясающих пейзажей. Впоследствии Виктория опубликовала в личном блоге эксклюзивный контент.

Виктория Исакова / фото: соцсети
Виктория Исакова / фото: соцсети

На фотографиях она запечатлена лежащей на льду. На Виктории — длинная темно‑коричневая шуба, комфортные молочные джоггеры, угги и яркая полосатая балаклава; образ дополняют солнцезащитные очки в элегантной небесно‑голубой оправе.

«Байкалвайб», — так подписала снимки звезда.

В районе Байкала в настоящее время держится температура −11 °C, погода солнечная — таким образом, Виктория подобрала для поездки идеальное время. К подборке новых фотографий она добавила энергичный суперхит Bon Jovi It’s My Life.

Ранее Виктория Исакова раскрыла, как поддерживает себя после смерти мужа.