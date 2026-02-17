Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Волкова раскрыла причины ссоры с дочерью: «Она под влиянием своего избранника»

Актриса призналась, что конфликт со старшей наследницей у нее возник из-за зятя
Екатерина Волкова, фото: пресс-служба
Екатерина Волкова, фото: пресс-служба

Екатерина Волкова давно признавалась, что не общается со старшей дочерью Валерией и внуками. Актриса намекала, что причиной тому стал ее зять, который настраивает наследницу против нее.

В недавнем интервью Ксении Собчак Волкова рассказала, из-за чего у них произошла ссора. По ее словам, Валерия встречалась с женатым мужчиной, от которого вскоре забеременела. У нее родился сын Тимофей, которого звезда сериала «Скорая помощь» очень любит.

Она заявила, что отец малыша долгое время не принимал участия в его воспитании. Однако позже он снова вернулся в жизнь ее дочери.

Екатерина Волкова с дочерью Валерией, фото: соцсети
Екатерина Волкова с дочерью Валерией, фото: соцсети

«Я была готова помогать дочери с ребенком, отдала ей квартиру. Вдруг снова появился этот мужчина и заделал дочери еще одного. Лера меня даже не защитила от его нападок и резких слов. Я спрашивала ее: “А ты чего промолчала?” Она должна была сказать — не смей говорить так про мою маму. Тот человек вообще из другого социального круга. Лера перестала соображать, она мыслит категориями этого мужчины», — высказалась 51-летняя актриса.

По ее словам, дочь вместе с семьей переехала жить в другое место, а новый адрес отказывается ей называть. Волкова уверена, что зять настраивает Валерию против нее.

«Я сейчас думаю: “А с кем вообще моя дочь?” Зятя так называемого послала 15 раз, могу и в 16-й послать. Не надо мне хамить! Он ничего не делает, только пользуется всем, в том числе моей дочерью. Действует руками моей мамы и Леры», — заявила артистка.

Екатерина Волкова с дочерью Валерией, фото: соцсети
Екатерина Волкова с дочерью Валерией, фото: соцсети

Впрочем, есть и радостные новости — Волкова смогла немного наладить отношения со старшей наследницей. Вот только о своем зяте она ничего не хочет слышать.

«Лера полностью под влиянием своего избранника, детей мне не дают. Внук просится, он привязан ко мне. Не могу объяснить ему, что не могу забрать его. Я в свое время все вложила в детей, все делаю для них, но меня не ценят. Мы с дочкой наладили отношения. А зять один раз бросил Леру, потом вернулся, когда квартирка появилась. Я просто переживаю», — высказалась звезда.

Екатерина Волкова с дочерью Валерией, фото: соцсети
Екатерина Волкова с дочерью Валерией, фото: соцсети

Напомним, Екатерина Волкова родила Валерию в первом браке. У актрисы также есть 19-летний сын Богдан и 17-летняя дочь Александра от третьего мужа Эдуарда Лимонова.

Ранее Екатерина Волкова вспомнила, как вышла замуж назло Эдуарду Боякову