Екатерина Волкова давно признавалась, что не общается со старшей дочерью Валерией и внуками. Актриса намекала, что причиной тому стал ее зять, который настраивает наследницу против нее.
В недавнем интервью Ксении Собчак Волкова рассказала, из-за чего у них произошла ссора. По ее словам, Валерия встречалась с женатым мужчиной, от которого вскоре забеременела. У нее родился сын Тимофей, которого звезда сериала «Скорая помощь» очень любит.
Она заявила, что отец малыша долгое время не принимал участия в его воспитании. Однако позже он снова вернулся в жизнь ее дочери.
«Я была готова помогать дочери с ребенком, отдала ей квартиру. Вдруг снова появился этот мужчина и заделал дочери еще одного. Лера меня даже не защитила от его нападок и резких слов. Я спрашивала ее: “А ты чего промолчала?” Она должна была сказать — не смей говорить так про мою маму. Тот человек вообще из другого социального круга. Лера перестала соображать, она мыслит категориями этого мужчины», — высказалась 51-летняя актриса.
По ее словам, дочь вместе с семьей переехала жить в другое место, а новый адрес отказывается ей называть. Волкова уверена, что зять настраивает Валерию против нее.
«Я сейчас думаю: “А с кем вообще моя дочь?” Зятя так называемого послала 15 раз, могу и в 16-й послать. Не надо мне хамить! Он ничего не делает, только пользуется всем, в том числе моей дочерью. Действует руками моей мамы и Леры», — заявила артистка.
Впрочем, есть и радостные новости — Волкова смогла немного наладить отношения со старшей наследницей. Вот только о своем зяте она ничего не хочет слышать.
«Лера полностью под влиянием своего избранника, детей мне не дают. Внук просится, он привязан ко мне. Не могу объяснить ему, что не могу забрать его. Я в свое время все вложила в детей, все делаю для них, но меня не ценят. Мы с дочкой наладили отношения. А зять один раз бросил Леру, потом вернулся, когда квартирка появилась. Я просто переживаю», — высказалась звезда.
Напомним, Екатерина Волкова родила Валерию в первом браке. У актрисы также есть 19-летний сын Богдан и 17-летняя дочь Александра от третьего мужа Эдуарда Лимонова.
Ранее Екатерина Волкова вспомнила, как вышла замуж назло Эдуарду Боякову.