Роберт Де Ниро, Аль Пачино и другие мировые звезды почтили память Роберта Дюваля

«Я хотел вкратце рассказать о Роберте Дювале... Я часто говорил, что умение вести диалог и произносить речи — это очень важная часть актерского мастерства, вне зависимости от того, о чем идет речь в кино или театре... Дюваль, конечно, занимает очень необычное место в моей жизни», — высказался в личном блоге в личной соцсети Болдуин, подчеркнув, что фильмы с Дювалем перевернули его сознание.