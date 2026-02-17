Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Роберт Де Ниро, Аль Пачино и другие мировые звезды почтили память Роберта Дюваля

Карьера Дюваля длилась семь десятилетий
Роберт Дюваль
Роберт ДювальИсточник: Legion-Media.ru

Голливудские знаменитости почтили память Роберта Дюваля — среди них оказались Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Алек Болдуин и Майкл Дуглас, работавшие с актером на разных кинопроектах. Они с теплотой высказались о прошлом артиста и назвали его великим актером.

«Для меня было честью работать с Робертом Дювалем. Он был прирожденным актером, как говорится, его связь с искусством, его понимание и феноменальный дар навсегда останутся в памяти. Мне будет его не хватать», — высказался Пачино. Де Ниро добавил, что Дюваль прожил достойные 95 лет.

«Я хотел вкратце рассказать о Роберте Дювале... Я часто говорил, что умение вести диалог и произносить речи — это очень важная часть актерского мастерства, вне зависимости от того, о чем идет речь в кино или театре... Дюваль, конечно, занимает очень необычное место в моей жизни», — высказался в личном блоге в личной соцсети Болдуин, подчеркнув, что фильмы с Дювалем перевернули его сознание.

Напомним, карьера Дюваля длилась семь десятилетий. За это время он удостоился «Оскара», премии Британской академии, четырех «Золотых глобусов», двух «Эмми» и премии Гильдии киноактеров США. Среди других знаковых работ — роли в картинах «МЭШ», «Крестный отец 2», «Дни грома», «Джек Ричер» и «Хастл». Он скончался 15 февраля, спустя месяц после своего 95-летия.