Роберт Де Ниро, Аль Пачино и другие мировые звезды почтили память Роберта Дюваля

Голливудские знаменитости почтили память Роберта Дюваля — среди них оказались Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Алек Болдуин и Майкл Дуглас, работавшие с актером на разных кинопроектах. Они с теплотой высказались о прошлом артиста и назвали его великим актером.
«Для меня было честью работать с Робертом Дювалем. Он был прирожденным актером, как говорится, его связь с искусством, его понимание и феноменальный дар навсегда останутся в памяти. Мне будет его не хватать», — высказался Пачино. Де Ниро добавил, что Дюваль прожил достойные 95 лет.
«Я хотел вкратце рассказать о Роберте Дювале... Я часто говорил, что умение вести диалог и произносить речи — это очень важная часть актерского мастерства, вне зависимости от того, о чем идет речь в кино или театре... Дюваль, конечно, занимает очень необычное место в моей жизни», — высказался в личном блоге в личной соцсети Болдуин, подчеркнув, что фильмы с Дювалем перевернули его сознание.
Напомним, карьера Дюваля длилась семь десятилетий. За это время он удостоился «Оскара», премии Британской академии, четырех «Золотых глобусов», двух «Эмми» и премии Гильдии киноактеров США. Среди других знаковых работ — роли в картинах «МЭШ», «Крестный отец 2», «Дни грома», «Джек Ричер» и «Хастл». Он скончался 15 февраля, спустя месяц после своего 95-летия.