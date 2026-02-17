Елена Бирюкова в личном блоге показала редкое фото со своим мужем Ильей Хорошиловым. Актриса запечатлела себя с супругом в одном из ресторанов. Она радостно улыбалась, глядя в камеру.
«Влюблена 18 лет», — написала звезда сериала «Саша+Маша».
Бирюкова и Хорошилов познакомились на празднике, который Екатерина Климова (подруга актрисы и бывшая жена ювелира) организовала в честь дня рождения старшей дочери Елизаветы. Девочка родилась в союзе Климовой с Хорошиловым.
Бирюкова вспоминала, что восхитилась бывшим мужем своей подруги в тот вечер и подумала, что хотела бы своим детям такого отца.
«Я тогда Кате еще сказала: “Кать, ты чего? У тебя такой прекрасный муж, чего ты его бросила-то?”», — говорила Бирюкова.
Позже они и Хорошилов встретились еще несколько раз, посещая различные мероприятия со своими дочками (у актрисы есть 27-летняя дочь Александра от предыдущих отношений).
«Когда я снималась в “Саше+Маше”, у меня спрашивали о том, какой у меня идеал мужчины. Я говорила: “Умный, творческий, но я бы никогда не выбрала мужчину типа Саши”. Но, когда я встретила Илью, поняла, что он ему соответствует», — говорила Бирюкова.
Хорошилов долгое время не звал актрису замуж. В 2012 году у них родилась дочь Аглая, и только через пять лет после этого ювелир сделал возлюбленной предложение. Свадьбу они сыграли в 2019 году.
На торжестве присутствовала также и Екатерина Климова. Она признавалась, что спокойно отнеслась к отношениям подруги и своего бывшего мужа.