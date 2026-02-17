Гоша Куценко рассказал, что считал себя неподходящим для роли бывшего заключенного по кличке Старый, которого он сыграл в сериале «Встать на ноги».
«Когда я прочитал сценарий, то позвонил своему агенту и сказал: “Как жалко, что я не буду здесь сниматься. Я — старый, а здесь нужен более дерзкий персонаж”», — вспомнил актер в шоу-подкасте PROсмотрено.
После проб артисту позвонили продюсеры и сказали: «Ты — Старый». Куценко подтвердил: «Да, я — старый». И только потом понял, что его утвердили на роль.
Также актер рассказал, что куртка, которую его герой примеряет, выйдя из тюрьмы, — это куртка из фильма «Антикиллер» (2002). Гоша сохранил ее после съемок в культовом боевике и подарил новую жизнь в сериале.
«Встать на ноги» — это история бывшего вора Старого, который провел 20 лет в тюрьме. Он пытается начать жить по-новому на свободе, но это у него далеко не всегда получается. Однако герой всеми силами налаживает отношения с дочерью (Мила Ершова), которая не встает с инвалидной коляски, и даже находит работу в котокофейне.
Ранее Гоша Куценко признался, что вдохновился Михаилом Ефремовым для роли бывшего зэка.