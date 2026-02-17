«Встать на ноги» — это история бывшего вора Старого, который провел 20 лет в тюрьме. Он пытается начать жить по-новому на свободе, но это у него далеко не всегда получается. Однако герой всеми силами налаживает отношения с дочерью (Мила Ершова), которая не встает с инвалидной коляски, и даже находит работу в котокофейне.