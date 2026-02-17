Ричмонд
«Я — старый»: Гоша Куценко рассказал, как сомневался в себе перед съемками сериала

Гоша Куценко поделился подробностями съемок в драмеди «Встать на ноги»
Кадр из сериала «Встать на ноги»
Кадр из сериала «Встать на ноги»

Гоша Куценко рассказал, что считал себя неподходящим для роли бывшего заключенного по кличке Старый, которого он сыграл в сериале «Встать на ноги».

«Когда я прочитал сценарий, то позвонил своему агенту и сказал: “Как жалко, что я не буду здесь сниматься. Я — старый, а здесь нужен более дерзкий персонаж”», — вспомнил актер в шоу-подкасте PROсмотрено.

После проб артисту позвонили продюсеры и сказали: «Ты — Старый». Куценко подтвердил: «Да, я — старый». И только потом понял, что его утвердили на роль.

Также актер рассказал, что куртка, которую его герой примеряет, выйдя из тюрьмы, — это куртка из фильма «Антикиллер» (2002). Гоша сохранил ее после съемок в культовом боевике и подарил новую жизнь в сериале.

«Встать на ноги» — это история бывшего вора Старого, который провел 20 лет в тюрьме. Он пытается начать жить по-новому на свободе, но это у него далеко не всегда получается. Однако герой всеми силами налаживает отношения с дочерью (Мила Ершова), которая не встает с инвалидной коляски, и даже находит работу в котокофейне.

Ранее Гоша Куценко признался, что вдохновился Михаилом Ефремовым для роли бывшего зэка.