86-летняя звезда «Властелина колец» заговорил о конце жизни

Актер Иэн Маккеллен принял, что его жизнь заканчивается
Иэн МакКеллен
Иэн МакКелленИсточник: Legion-Media.ru

Британский актер Иэн Маккеллен заговорил о конце жизни. Интервью с 86-летним исполнителем роли Гэндальфа во «Властелине колец» опубликовало издание The Times.

Артист дал понять, что после несчастного случая, произошедшего с ним в Лондоне в 2024 году, принял, что его жизнь заканчивается. Актер-ветеран говорит, что пережитое изменило его точку зрения, но не уменьшило его страсти к работе.

По словам артиста, он больше не считает себя неуязвимым, но смирился с тем, что жизнь заканчивается и все равно продолжает заниматься любимым делом. По его словам, размышления о кончине естественны на этом этапе, особенно учитывая, что с годами у него на глазах уходило все больше друзей.

«Когда ты молод, она удивляет и завораживает, но это особенность старения. Она всегда рядом», — говорит он о смерти.

Ранее Иэн МакКеллен объяснил, почему не рад возвращению к роли Гэндальфа.