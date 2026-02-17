Ричмонд
Звезда «Кухни» показала повзрослевших детей

Актриса Мария Горбань опубликовала фото с повзрослевшими детьми
Мария Горбань показала детей / фото: соцсети
Мария Горбань показала детей / фото: соцсети

Актриса Мария Горбань, сыгравшая в сериале «Кухня», показала своих повзрослевших детей. Звезда пришла с сыном в школу за дочерью и сняла их на камеру по пути домой. Артистка опубликовала семейное фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Дочери знаменитости 11 лет. Горбань родила Стефанию от осветителя Олега Филатова. Пара была вместе пять лет, а в 2018 году они развелись. В начале 2021 года артистка вновь вышла замуж, ее избранником стал кинооператор Кирилл Зоткин. И 5 августа 2021 года у супругов родился сын Нилан в одной из клиник Майами.

Звезда говорила, что ей удалось быстро восстановиться после родов и в этом помогла генетика. По словам актрисы, у нее в семье все стройные и практически не меняются с возрастом. Поклонники знаменитости отмечали, что она вышла из больницы уже в идеальной форме, «как будто не рожала», и восхищались ее фигурой.

Ранее Мария Горбань рассказала о буллинге на реалити-шоу.