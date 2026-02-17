Екатерина Климова в личном блоге показала забавное видео со своей десятилетней дочерью Беллой. Актриса засняла наследницу во время домашнего дефиле.
Школьница примерила мамины туфли на высоких каблуках и взяла в руки большую сумку. Она пыталась повторить модный тренд. Блогеры сейчас записывают ролики, показывая, как они красиво ходят под хит Je reviens te chercher.
Однако в конце своего показа Белла не удержалась и упала. При этом она не расстроилась, а вместе с мамой стала улыбаться.
«Кто найдет на этом видео Корнея, у того все будет», — подписала ролик Климова.
17-летний наследник актрисы в этот момент сидел на лестнице и тайно снимал младшую сестру на телефон.
Поклонники звезды сериала «Жека Рассел» отметили, что Белла — очень артистичная девочка.
«Растет звезда», «У мамы и дочки прекрасное чувство юмора», «Как же я люблю эту талантливую девочку. Маленькая звездочка», «Сама не выдержала собственную красоту и рухнула», «Это просто огонь. Ее смех — это отдельная любовь. Беллочка, ты невероятная девочка», «Веселая семейка. Белла, такая красоточка. Так быстро выросла», «Прелестное создание! Это же дочка талантливейшего Месхи».
Напомним, Екатерина Климова родила Беллу в 2015 году в третьем браке с актером Гелой Месхи. В 2019-м они расстались, но сохранили дружеские отношения.
У актрисы также есть 24-летняя дочь Елизавета от первого мужа, ювелира Ильи Хорошилова, 19-летней Матвей и 17-летний Корней от второго брака с актером Игорем Петренко.
Ранее Климова призналась, что поддерживает хорошие отношения с бывшими мужьями.