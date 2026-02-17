Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Растет звезда»: Климова показала, как 10-летняя дочь ходит на высоких каблуках

Белла пыталась повторить модный тренд

Екатерина Климова в личном блоге показала забавное видео со своей десятилетней дочерью Беллой. Актриса засняла наследницу во время домашнего дефиле.

Екатерина Климова показала младшую дочь, фото: соцсети
Екатерина Климова показала младшую дочь, фото: соцсети

Школьница примерила мамины туфли на высоких каблуках и взяла в руки большую сумку. Она пыталась повторить модный тренд. Блогеры сейчас записывают ролики, показывая, как они красиво ходят под хит Je reviens te chercher.

Однако в конце своего показа Белла не удержалась и упала. При этом она не расстроилась, а вместе с мамой стала улыбаться.

Екатерина Климова показала, как младшая дочь ходит на каблуках, фото: соцсети
Екатерина Климова показала, как младшая дочь ходит на каблуках, фото: соцсети

«Кто найдет на этом видео Корнея, у того все будет», — подписала ролик Климова.

17-летний наследник актрисы в этот момент сидел на лестнице и тайно снимал младшую сестру на телефон.

Поклонники звезды сериала «Жека Рассел» отметили, что Белла — очень артистичная девочка.

Екатерина Климова показала младшую дочь, фото: соцсети
Екатерина Климова показала младшую дочь, фото: соцсети

«Растет звезда», «У мамы и дочки прекрасное чувство юмора», «Как же я люблю эту талантливую девочку. Маленькая звездочка», «Сама не выдержала собственную красоту и рухнула», «Это просто огонь. Ее смех — это отдельная любовь. Беллочка, ты невероятная девочка», «Веселая семейка. Белла, такая красоточка. Так быстро выросла», «Прелестное создание! Это же дочка талантливейшего Месхи».

Напомним, Екатерина Климова родила Беллу в 2015 году в третьем браке с актером Гелой Месхи. В 2019-м они расстались, но сохранили дружеские отношения.

Екатерина Климова с детьми (фото: соцсети)
Екатерина Климова с детьми (фото: соцсети)

У актрисы также есть 24-летняя дочь Елизавета от первого мужа, ювелира Ильи Хорошилова, 19-летней Матвей и 17-летний Корней от второго брака с актером Игорем Петренко.

Ранее Климова призналась, что поддерживает хорошие отношения с бывшими мужьями. 