Марина Петренко рассказала, что ради роли разведчицы освоила азбуку Морзе

Ради роли советской разведчицы в ретродраме «Берлинская жара» актрисе Марине Петренко пришлось осваивать навыки, давно вышедшие из обихода. Она не просто выучила азбуку Морзе, но и научилась работать на настоящем историческом аппарате — так, чтобы зритель поверил каждому движению, передает 1tv.ru.
В беседе на утренней программе знаменитость рассказала, что для подготовки нашла в Петербурге уникального коллекционера, который занимается реставрацией подобных устройств. Она ездила к нему и тренировалась до тех пор, пока не довела действия до автоматизма.
Актриса сравнила этот процесс с искусством жонглеров, которые могут выполнять сложные манипуляции и параллельно ругаться, влюбляться или решать свои вопросы. Задача была той же: отбивать морзянку и при этом жить жизнью персонажа в кадре.
Ведущий поинтересовался, передавала ли Петренко реальные фразы через аппарат. Актриса ответила, что старалась использовать настоящие слова, но в эмоциональных сценах, где требовалась максимальная актерская отдача, иногда сбивалась — и тогда морзянка уходила на второй план ради достоверности переживаний.
Ранее актер Гела Месхи признался, что во время летних съемок в центре Петербурга артистов в немецкой военной форме заставляли надевать черные мусорные пакеты, чтобы не шокировать туристов.