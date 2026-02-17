Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Марина Петренко рассказала, что ради роли разведчицы освоила азбуку Морзе

Актриса призналась, что специально училась пользоваться азбукой Морзе у петербургского коллекционера-реставратора
Глеб Матвейчук и Марина Петренко
Глеб Матвейчук и Марина Петренко

Ради роли советской разведчицы в ретродраме «Берлинская жара» актрисе Марине Петренко пришлось осваивать навыки, давно вышедшие из обихода. Она не просто выучила азбуку Морзе, но и научилась работать на настоящем историческом аппарате — так, чтобы зритель поверил каждому движению, передает 1tv.ru.

В беседе на утренней программе знаменитость рассказала, что для подготовки нашла в Петербурге уникального коллекционера, который занимается реставрацией подобных устройств. Она ездила к нему и тренировалась до тех пор, пока не довела действия до автоматизма.

Актриса сравнила этот процесс с искусством жонглеров, которые могут выполнять сложные манипуляции и параллельно ругаться, влюбляться или решать свои вопросы. Задача была той же: отбивать морзянку и при этом жить жизнью персонажа в кадре.

Ведущий поинтересовался, передавала ли Петренко реальные фразы через аппарат. Актриса ответила, что старалась использовать настоящие слова, но в эмоциональных сценах, где требовалась максимальная актерская отдача, иногда сбивалась — и тогда морзянка уходила на второй план ради достоверности переживаний.

Ранее актер Гела Месхи признался, что во время летних съемок в центре Петербурга артистов в немецкой военной форме заставляли надевать черные мусорные пакеты, чтобы не шокировать туристов.