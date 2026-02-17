85-летняя звезда «Елок» раскритиковала жалующихся на маленькую пенсию артистов

Российская актриса Галина Стаханова, известная по ролям в сериалах «Ранетки» и «Воронины», а также по новогодней франшизе «Елки», раскритиковала коллег, которые жалуются на маленькую пенсию. Ее слова передает «Абзац».
Знаменитость сообщила, что получает пенсию в размере 30 тысяч рублей и до сих пор работает. 85-летняя актриса согласилась с тем, что на пенсию сложно прожить, но усомнилась в том, что эта проблема касается популярных артистов.
«Артистам, которые жалуются, надо вспомнить о гонорарах в конвертиках. Они забывают, сколько купили недвижимости и сколько накопили на счетах», — пояснила звезда.
Ранее Галина Стаханова ответила на сообщения о завершении карьеры из-за болезней.