Мария Голубкина объелась в монастыре: «Только спать и есть»

Актриса Мария Голубкина совершила паломничество в Серафимо-Дивеевский монастырь и устроила оттуда прямой эфир с подписчиками своего Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Деталями беседы артистки с фанатами поделилось издание kp.ru.