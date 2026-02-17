Исполнитель главной роли Эмиль Эсеналиев рассказывал, что работа над образом Адиля стала одной из самых сложных в его карьере. Для подготовки к роли актер на два месяца отправился в Турцию, где изучал мимику, жесты и поведение людей с ментальными особенностями. Уже в образе Адиля он выходил на улицы Антальи и Алании, ходил по рынкам и наблюдал за реакцией прохожих — и, по его словам, окружающие без сомнений верили в правдоподобность персонажа.