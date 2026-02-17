Фильм «Рай под ногами матерей» — драматическая история киргизского режиссера Руслана Акуна, первая часть которой вышла в 2024 году, а продолжение — «Рай под ногами матерей: Письмо матери» — было представлено зрителям в феврале 2026-го. Обе картины снимались киргизской съемочной группой и во многом опираются на национальный колорит и реальные локации Кыргызстана.
Первая часть рассказывает о великовозрастном ребенке Адиле (Эмиль Эсеналиев) и его пожилой матери Райхан (Анар Назаркулова), которая в одиночку вырастила особенного сына. Посещая мечеть вместе с лучшим другом Самиром (Абиль Садиев), Адиль узнает о хадже — обязательном для каждого мусульманина паломничестве в Мекку. Мыслящий как ребенок, он решает во что бы то ни стало отвести туда мать, надеясь тем самым обеспечить ей место в раю.
Вторая часть становится прямым продолжением истории: теперь Адиль вместе с Самиром отправляется в Москву, и их путь оказывается еще более сложным и насыщенным испытаниями.
Хотя оба фильма тесно связаны с Кыргызстаном, съемки проходили сразу в нескольких странах. Далее подробно рассказываем, где именно снимали каждую из частей кинокартины и какие локации стали фоном для этой истории.
Локации, где снимали фильм «Рай под ногами матерей» (2024)
По сюжету фильма Рай под ногами матерей 35-летний Адиль, чье умственное развитие остановилось в восьмилетнем возрасте, живет в небольшом киргизском селе вместе со своей 75-летней матерью Райхан апа. Женщина с детства убеждала сына, что Всевышний любит его по-особенному и потому он непременно попадет в рай. Однако сам Адиль принимает эту мысль лишь при одном условии — если вместе с ним туда попадет и мама.
Узнав от сельских мальчишек, что путь в рай для матери возможен через пешее паломничество в Мекку, Адиль решается на долгий и опасный путь. Удивительно, но мама соглашается на эту авантюру. Согласно сценарию, герои проходят через Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Турцию и Сирию, и именно эта география во многом определила выбор съемочных локаций.
Исполнитель главной роли Эмиль Эсеналиев рассказывал, что работа над образом Адиля стала одной из самых сложных в его карьере. Для подготовки к роли актер на два месяца отправился в Турцию, где изучал мимику, жесты и поведение людей с ментальными особенностями. Уже в образе Адиля он выходил на улицы Антальи и Алании, ходил по рынкам и наблюдал за реакцией прохожих — и, по его словам, окружающие без сомнений верили в правдоподобность персонажа.
Что касается реальных съемок, большая часть сцен действительно снималась в тех странах, которые показаны в фильме. Исключением стала Сирия: из-за соображений безопасности сирийские эпизоды были отсняты в Египте. По словам Эсеналиева, над этими сценами работала опытная международная команда, сотрудничавшая в том числе с голливудскими звездами.
Тяжелыми актер называет именно «сирийские» эпизоды — одни из самых драматичных в картине. Здесь герой сталкивается как с человеческой добротой, так и с жестокостью войны: сцены бегства, взрывов, минного поля и смертельной угрозы стали серьезным испытанием для всей съемочной группы.
Также в Египте была снята сцена на горе Арафат — священном месте в Мекке. Поскольку восхождение на неё возможно только во время хаджа, кинематографистам пришлось искать визуально и ландшафтно близкую локацию, способную достоверно передать атмосферу одного из ключевых моментов паломничества.
Локации, где снимали фильм «Рай под ногами матерей: Письмо матери» (2026)
Во второй части дилогии — «Рай под ногами матерей: Письмо матери» — сюжет сосредоточен на маленьком Самире, который растет в детском доме и почти не помнит свою маму. Самая большая мечта мальчика — найти родного человека. Его друг Адиль, 35-летний мужчина с интеллектом ребенка, понимает, как трудно жить без мамы, и решает помочь Самиру в этом поиске. Вместе они отправляются в непростое путешествие в Москву, надеясь воссоединить мальчика с матерью.
Съемки проходили в нескольких странах, главным образом в Кыргызстане, Казахстане и России, что позволило передать разнообразие культурного и географического фона путешествия героев. В фильме сыграли актеры из Киргизии и России: Эмиль Эсеналиев, Абиль Садиев, Анар Назаркулова, Айсалкын Кыйыкбаева, Станислав Бондаренко, Алексей Щербаков и Павел Майков. Картина переведена на казахский, узбекский и русский языки.