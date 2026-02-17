Ричмонд
Где снимали все части фильма «Рай под ногами матерей» и в каких странах велись съемки

В 2024 году вышел фильм «Рай под ногами матерей», а в феврале 2026 года состоялась премьера второй части под названием «Рай под ногами матерей: Письмо матери». Рассказываем, где проходили съемки обеих частей кинокарти
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Рай под ногами матерей
Кадр из фильма «Рай под ногами матерей»

Фильм «Рай под ногами матерей» — драматическая история киргизского режиссера Руслана Акуна, первая часть которой вышла в 2024 году, а продолжение — «Рай под ногами матерей: Письмо матери» — было представлено зрителям в феврале 2026-го. Обе картины снимались киргизской съемочной группой и во многом опираются на национальный колорит и реальные локации Кыргызстана.

Первая часть рассказывает о великовозрастном ребенке Адиле (Эмиль Эсеналиев) и его пожилой матери Райхан (Анар Назаркулова), которая в одиночку вырастила особенного сына. Посещая мечеть вместе с лучшим другом Самиром (Абиль Садиев), Адиль узнает о хадже — обязательном для каждого мусульманина паломничестве в Мекку. Мыслящий как ребенок, он решает во что бы то ни стало отвести туда мать, надеясь тем самым обеспечить ей место в раю.

Вторая часть становится прямым продолжением истории: теперь Адиль вместе с Самиром отправляется в Москву, и их путь оказывается еще более сложным и насыщенным испытаниями.

Хотя оба фильма тесно связаны с Кыргызстаном, съемки проходили сразу в нескольких странах. Далее подробно рассказываем, где именно снимали каждую из частей кинокартины и какие локации стали фоном для этой истории.

Локации, где снимали фильм «Рай под ногами матерей» (2024)

Кадр из фильма Рай под ногами матерей
Кадр из фильма «Рай под ногами матерей»

По сюжету фильма Рай под ногами матерей 35-летний Адиль, чье умственное развитие остановилось в восьмилетнем возрасте, живет в небольшом киргизском селе вместе со своей 75-летней матерью Райхан апа. Женщина с детства убеждала сына, что Всевышний любит его по-особенному и потому он непременно попадет в рай. Однако сам Адиль принимает эту мысль лишь при одном условии — если вместе с ним туда попадет и мама.

Узнав от сельских мальчишек, что путь в рай для матери возможен через пешее паломничество в Мекку, Адиль решается на долгий и опасный путь. Удивительно, но мама соглашается на эту авантюру. Согласно сценарию, герои проходят через Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Турцию и Сирию, и именно эта география во многом определила выбор съемочных локаций.

Исполнитель главной роли Эмиль Эсеналиев рассказывал, что работа над образом Адиля стала одной из самых сложных в его карьере. Для подготовки к роли актер на два месяца отправился в Турцию, где изучал мимику, жесты и поведение людей с ментальными особенностями. Уже в образе Адиля он выходил на улицы Антальи и Алании, ходил по рынкам и наблюдал за реакцией прохожих — и, по его словам, окружающие без сомнений верили в правдоподобность персонажа.

Что касается реальных съемок, большая часть сцен действительно снималась в тех странах, которые показаны в фильме. Исключением стала Сирия: из-за соображений безопасности сирийские эпизоды были отсняты в Египте. По словам Эсеналиева, над этими сценами работала опытная международная команда, сотрудничавшая в том числе с голливудскими звездами.

Кадр из фильма Рай под ногами матерей
Кадр из фильма «Рай под ногами матерей»

Тяжелыми актер называет именно «сирийские» эпизоды — одни из самых драматичных в картине. Здесь герой сталкивается как с человеческой добротой, так и с жестокостью войны: сцены бегства, взрывов, минного поля и смертельной угрозы стали серьезным испытанием для всей съемочной группы.

Также в Египте была снята сцена на горе Арафат — священном месте в Мекке. Поскольку восхождение на неё возможно только во время хаджа, кинематографистам пришлось искать визуально и ландшафтно близкую локацию, способную достоверно передать атмосферу одного из ключевых моментов паломничества.

Локации, где снимали фильм «Рай под ногами матерей: Письмо матери» (2026)

Кадр из фильма Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Кадр из фильма «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери»

Во второй части дилогии — «Рай под ногами матерей: Письмо матери» — сюжет сосредоточен на маленьком Самире, который растет в детском доме и почти не помнит свою маму. Самая большая мечта мальчика — найти родного человека. Его друг Адиль, 35-летний мужчина с интеллектом ребенка, понимает, как трудно жить без мамы, и решает помочь Самиру в этом поиске. Вместе они отправляются в непростое путешествие в Москву, надеясь воссоединить мальчика с матерью.

Съемки проходили в нескольких странах, главным образом в Кыргызстане, Казахстане и России, что позволило передать разнообразие культурного и географического фона путешествия героев. В фильме сыграли актеры из Киргизии и России: Эмиль Эсеналиев, Абиль Садиев, Анар Назаркулова, Айсалкын Кыйыкбаева, Станислав Бондаренко, Алексей Щербаков и Павел Майков. Картина переведена на казахский, узбекский и русский языки. 