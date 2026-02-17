Ричмонд
Ирина Горбачева снялась полностью обнаженной: «Начала работать с телом»

Актриса Ирина Горбачева опубликовала фото без одежды

Актриса Ирина Горбачева снялась полностью обнаженной. Звезда позировала в бассейне на Бали и опубликовала откровенные фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка призналась, что здесь начала осознанно работать над своим телом.

Ирина Горбачева / фото: соцсети
Ирина Горбачева / фото: соцсети

«В эту поездку начала работать с телом совсем по-другому. Бережно. Не так, как делала раньше. Формировала новые пищевые привычки. Работала с телесным практиком и нутрициологом. Была ломка, тянуло на сладкое, но я следовала новому. Сейчас идет пятая неделя на микродозинге препарата для нормализации обмена веществ. Новый для меня опыт. За месяц прожила будто три, в плане взросления и понимания процессов в теле. Возвращаюсь домой другой», — поделилась она с подписчиками.

Ранее Ирина Горбачева восхитила поклонников снимками в купальнике.