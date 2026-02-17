Ирина Горбачева снялась полностью обнаженной: «Начала работать с телом»

«В эту поездку начала работать с телом совсем по-другому. Бережно. Не так, как делала раньше. Формировала новые пищевые привычки. Работала с телесным практиком и нутрициологом. Была ломка, тянуло на сладкое, но я следовала новому. Сейчас идет пятая неделя на микродозинге препарата для нормализации обмена веществ. Новый для меня опыт. За месяц прожила будто три, в плане взросления и понимания процессов в теле. Возвращаюсь домой другой», — поделилась она с подписчиками.