29-летняя возлюбленная Венсана Касселя снялась топлес

29-летняя возлюбленная актера Венсана Касселя опубликовала в Instagram откровенные фото.
Модель Нара Баптиста снялась топлес. Она позировала в меховой шляпе, прикрыв грудь руками.
Знаменитость 7 января 2025 года стала матерью. Модель родила сына от Касселя, которого они назвали Каэтано. Для Баптисты мальчик стал первым ребенком, а для актера — четвертым.
Ранее молодая возлюбленная Венсана Касселя снялась с его дочерью от Беллуччи.