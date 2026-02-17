Ричмонд
29-летняя возлюбленная Венсана Касселя снялась топлес

Модель Нара Баптиста опубликовала фото без бюстгальтера

29-летняя возлюбленная актера Венсана Касселя опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) откровенные фото. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Нара Баптиста / фото: соцсети

Модель Нара Баптиста снялась топлес. Она позировала в меховой шляпе, прикрыв грудь руками.

Знаменитость 7 января 2025 года стала матерью. Модель родила сына от Касселя, которого они назвали Каэтано. Для Баптисты мальчик стал первым ребенком, а для актера — четвертым.

Ранее молодая возлюбленная Венсана Касселя снялась с его дочерью от Беллуччи.