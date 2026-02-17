Ричмонд
Яглыч вспомнил, как Виктор Хориняк праздновал его день рождения вместо него

Актер рассказал, что его часто путают со звездой франшизы «Последний богатырь»
Владимир Яглыч
Владимир Яглыч

Владимир Яглыч признался, что его часто сравнивают с коллегой Виктором Хориняком. Звезда фильма «Равиоли Оли» вспомнил забавную историю, которая однажды произошла с ними.

«Мои друзья — в связи с моим отсутствием — в мой день рождения устроили праздник таким образом. Они связались с Виктором, вернее это моя супруга Тоня (Антонина Паперная. — Прим. ред.). На тот момент мы еще не были женаты. Она связалась с Виктором и попросила его приехать на мой день рождения вместо меня, потому что я в то время отсутствовал. Они накрыли стол, собрались друзья… В некоторых социальных сетях до сих пор есть видео, когда такой большой красивый заходной кадр, сидят все мои друзья, их дети, и Виктор сидит и празднует вместо меня», — рассказал актер в программе «Утро. ТНТ».

Яглыч отметил, что лично знаком с Хориняком. Однако он подчеркнул, что близко они не общаются.

Виктор Хориняк на премьере фильма «Ритмы мечты», фото: пресс-служба
Виктор Хориняк на премьере фильма «Ритмы мечты», фото: пресс-служба

«Он обладает прекрасным чувством юмора, за что ему спасибо. Мы знакомы. Я не могу сказать, что мы общаемся или вхожи друг к другу в дом, но, возможно… Кто знает. Видите, как мир меняется. Может быть, нас ждут какие-то совместные большие работы», — предположил артист.

Яглыч также рассказал, что зрители часто говорят ему, будто это он снялся в картине «Последний богатырь». По словам актера, он устал доказывать обратное, поэтому теперь соглашается со словами поклонников.

«Это правда большая часть моей жизни, потому что нас периодически путают. Некоторые люди с пеной у рта доказывают мне, что “Ну это же вы снялись в “Богатыре””. Некоторых я уже не расстраиваю, говорю да, потому что иногда проще согласиться, чем спорить. Но да, есть у меня такой родственник», — заключил артист.

Ранее Яглыч рассказал о реакции жены на поцелуй с Бузовой в кино.