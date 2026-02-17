Владимир Яглыч признался, что его часто сравнивают с коллегой Виктором Хориняком. Звезда фильма «Равиоли Оли» вспомнил забавную историю, которая однажды произошла с ними.
«Мои друзья — в связи с моим отсутствием — в мой день рождения устроили праздник таким образом. Они связались с Виктором, вернее это моя супруга Тоня (Антонина Паперная. — Прим. ред.). На тот момент мы еще не были женаты. Она связалась с Виктором и попросила его приехать на мой день рождения вместо меня, потому что я в то время отсутствовал. Они накрыли стол, собрались друзья… В некоторых социальных сетях до сих пор есть видео, когда такой большой красивый заходной кадр, сидят все мои друзья, их дети, и Виктор сидит и празднует вместо меня», — рассказал актер в программе «Утро. ТНТ».
Яглыч отметил, что лично знаком с Хориняком. Однако он подчеркнул, что близко они не общаются.
«Он обладает прекрасным чувством юмора, за что ему спасибо. Мы знакомы. Я не могу сказать, что мы общаемся или вхожи друг к другу в дом, но, возможно… Кто знает. Видите, как мир меняется. Может быть, нас ждут какие-то совместные большие работы», — предположил артист.
Яглыч также рассказал, что зрители часто говорят ему, будто это он снялся в картине «Последний богатырь». По словам актера, он устал доказывать обратное, поэтому теперь соглашается со словами поклонников.
«Это правда большая часть моей жизни, потому что нас периодически путают. Некоторые люди с пеной у рта доказывают мне, что “Ну это же вы снялись в “Богатыре””. Некоторых я уже не расстраиваю, говорю да, потому что иногда проще согласиться, чем спорить. Но да, есть у меня такой родственник», — заключил артист.