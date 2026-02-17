«Мои друзья — в связи с моим отсутствием — в мой день рождения устроили праздник таким образом. Они связались с Виктором, вернее это моя супруга Тоня (Антонина Паперная. — Прим. ред.). На тот момент мы еще не были женаты. Она связалась с Виктором и попросила его приехать на мой день рождения вместо меня, потому что я в то время отсутствовал. Они накрыли стол, собрались друзья… В некоторых социальных сетях до сих пор есть видео, когда такой большой красивый заходной кадр, сидят все мои друзья, их дети, и Виктор сидит и празднует вместо меня», — рассказал актер в программе «Утро. ТНТ».