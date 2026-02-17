Ричмонд
Дэниэл Рэдклифф обсудил с Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом новый сериал о Гарри Поттере

Актер заявил, что он и его бывшие коллеги не очень много общались по поводу сериала
Руперт Гринт, Дэниэл Рэдклифф и Эмма Уотсон в фильме «Гарри Поттер и философский камень»
Руперт Гринт, Дэниэл Рэдклифф и Эмма Уотсон в фильме «Гарри Поттер и философский камень»Источник: Legion-Media.ru

В новом сериале от HBO, который адаптирует каждую из семи книг Дж. К. Роулинг в отдельные сезоны, Гарри Поттер впервые возвращается в мир волшебников.

В проекте, съемки которого начались в июле, новое трио молодых актеров — Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон — исполняют роли Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер, поступающих в Хогвартс.

Для Дэниэла Рэдклиффа, Руперта Гринта и Эммы Уотсон, которые впервые сыграли этих персонажей в восьми фильмах с 2001 по 2011 год, появление новых лиц в кадре очень непривычно, и они вместе переживают этот опыт.

Рэдклифф признался, что поддерживал связь с Гринтом и Уотсон после новостей об экранизации, и все они размышляли о том, «насколько сюрреалистично наблюдать за людьми, начинающими этот путь заново спустя столько лет». Дэниел заявил, что он и его бывшие коллеги по съемочной площадке не очень много общались по поводу сериала, но, тем не менее, все они сходятся во мнении о спектре испытываемых эмоций.

«Думаю, мы все понимаем друг друга, потому что сами все это прочувствовали, — отметил актер. — Просто смотришь на фотографии этих детей, и тебе хочется их обнять. Это тот импульс, который, я думаю, испытывают все».

Ранее Дэниэл Рэдклифф поделился впечатлениями от отцовства.