Дэниэл Рэдклифф обсудил с Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом новый сериал о Гарри Поттере

Рэдклифф признался, что поддерживал связь с Гринтом и Уотсон после новостей об экранизации, и все они размышляли о том, «насколько сюрреалистично наблюдать за людьми, начинающими этот путь заново спустя столько лет». Дэниел заявил, что он и его бывшие коллеги по съемочной площадке не очень много общались по поводу сериала, но, тем не менее, все они сходятся во мнении о спектре испытываемых эмоций.